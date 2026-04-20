Tarihi bir eşiği aşarak geçen hafta 1993’ten bu yana ilk kez doğrudan masaya oturan İsrail ve Lübnan heyetleri, ikinci tur görüşmeler için Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya gelecek.

İsrail ve Lübnan arasındaki sınır ve güvenlik sorunlarını çözmek amacıyla başlatılan en üst düzey doğrudan temas süreci devam ediyor. İsrail makamlarından edinilen bilgilere göre, iki ülkenin Washington büyükelçileri, Perşembe günü barışın yollarını aramak üzere tekrar masada olacak.

WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLERİ MASADA

Görüşmelerin merkezinde İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnanlı mevkidaşı Nada Hamadeh Moawad yer alacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıya, iki ülke heyetlerinin yanı sıra ABD’li üst düzey diplomatların da katılması bekleniyor.

GEÇEN HAFTA İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz Salı günü Leiter ve Moawad arasında gerçekleşen ilk görüşme yaklaşık 2 saat sürmüş ve "onlarca yıl sonra yapılan ilk doğrudan temas" olarak kayda geçmişti.

TRUMP FAKTÖRÜ: GÖZLER BEŞİNCİ KATTA

İslamabad'da İran ile yürütülen pazarlıkları bizzat yöneten Başkan Trump'ın, Lübnan-İsrail dosyasında da aktif rol oynadığı biliniyor.

Diplomasi kulislerinde, Perşembe günkü görüşme öncesinde Trump’ın Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir telefon görüşmesi daha yapabileceği konuşuluyor.

