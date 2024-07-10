İsrail okul vurarak Filistinli çocukları öldürdü

İsrail ordusu, Han Yunus ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Bir okulu hedef alan İsrail, 6'sı çocuk 8 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'den Gazze'de bir okul katliamı daha! Onlarca Filistinli sivil can verdi

İsrail'den Gazze'de bir okul katliamı daha! Onlarca Filistinli sivil can verdi

İsrail ile İran destekli güçler arasında sert çatışma! Ölü ve yaralılar var

İsrail ile İran destekli güçler arasında sert çatışma! Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Gazze kenti ve Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinlinin öldüğü, 20 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 278. gününde de devam ediyor.

İSRAİL GAZZE'DE KAMP VURDU

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Kampı'na düzenlediği saldırıda 6'sı çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti, 10 Filistinli yaralandı.

Saldırılarda belediye binasının çevresindeki bir dükkan da yıkıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeyine düzenlediği saldırılarda ise en az 10 Filistinli yaralandı.

İSRAİL'DEN OKULA SALDIRI

Kentin güneyine yönelik saldırılarda ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, en az 53 kişi yaralanmıştı.

İsrail, uluslararası tüm uyarılara rağmen Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef almaya devam ediyor.