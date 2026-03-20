İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a pazartesi günü düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri komutanlarından İsmail Ahmedi'nin öldüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Tahran'a düzenlediği hava saldırısında Besic Güçleri İstihbarat Komutanı olduğu belirtilen Ahmedi'nin hedef alındığı öne sürüldü.

Pazartesi gecesi düzenlenen hava saldırısında Ahmedi'nin yardımcısı ve bir Besic istihbarat subayının da öldüğü iddia edildi.

İsrail ordusu duyurdu: Devrim Muhafızları'nın kilit ismi öldürüldü!

PEŞ PEŞE SALDIRI DALGASI

Sabah saatlernde İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Muhammed Ali Naini'nin, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 3. haftasına girerken geçtiğimiz hafta gerçekleşen saldırılarda Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı Besic paramiliter milisinin başındaki Gulam Rıza Süleymani' ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürülmüştü.

