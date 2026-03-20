ABD'li Wall Street Journal gazetesi petrol fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. Suudi petrol yetkililerine dayandırılan haberde, petroldeki en kötü senaryo kaleme alındı. Söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde benzin ve motorinin litresi 100 lirayı aşacak. İşte detaylar...

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan Orta Doğu'daki savaş piyasaları da vurdu. Savaş öncesi 70 dolar seviyelerinde bulunan brent petrol 100 doları aşarken, bu gelişme akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansıdı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve küresel petrol ticaretinin sekteye uğramasıyla petrol fiyatlarıyla ilgili çeşitli tahminler gelmeye devam ederken, en kötü senaryoyu ise ABD basını yazdı.

DAHA ÖNCE HİÇ DİLLENDİRİLMEDİ

Wall Street Journal Suudi Arabistanlı petrol yetkililerine dayandırdığı haberde petrolle ilgili daha önce hiç dillendirilmeyen bir tahminde bulundu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından enerji arzına ilişkin riskler artarken, kesintilerin Nisan ayının ötesine taşması durumunda petrol fiyatlarında çok daha sert yükselişlerin görülebileceği

değerlendiriliyor.

Benzin ve motorin 100 lirayı aşacak! ABD basını petroldeki en kötü senaryoyu yazdı

PETROLDE 180 DOLAR SENARYOSU

Wall Street Journal'ın haberine göre, arz daralmasının sürmesi halinde petrol fiyatı varil başına 180 dolara kadar çıkabilir. Bu petrol fiyatlarıyla ilgili şu ana kadar ortaya atılan en kötü senaryo anlamına geliyor.

BENZİN VE MOTORİN 100 LİRAYI AŞACAK

Brent petrolün varil fiyatı şu an 105 dolar (TSİ 12.10) seviyesinde. Türkiye'de benzinin litresi 60 lira civarında, motorin ise 70 lirayı aşmış durumunda. Petrol fiyatlarının 180 dolara kadar çıkması demek akaryakıt fiyatlarına peş peşe büyük zamların gelmesi demek. Petroldeki en kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda akaryakıtın litresi 100 lirayı aşacak.

PETROLE 'HÜRMÜZ' DARBESİ

Küresel petrol ticaretinin 4'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, petrol ve gaz fiyatlarında ciddi yükselişlere neden oldu. Yükselen petrol fiyatları üretici ülkelerin gelirlerini artırırken, tüketici tarafında ise ciddi bir maliyet baskısı oluşturuyor. Uzmanlar, fiyatların aşırı yükselmesi halinde küresel talebin zayıflayabileceği ve maliyetlerin sürdürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.

