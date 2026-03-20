Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor. Bugün itibarıyla motorine tarihin en büyük zammı geldi. 5 liradan fazla artış sonrası motorinin litresi bazı şehirlerde 74 lira sınırına kadar çıktı. İşte detaylar...

Orta Doğu'daki savaş petrol fiyatlarını da vurdu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel petrol ticaretine darbe vurdu. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde olan brent petrolün varil fiyatı 100 doları aştı. Bu gelişme akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı.

MOTORİNDE ÖTV DOLDU

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıtta eşel mobil sistem devreye alındı. Tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi için zamların yüzde 25'i pompaya yansıtılırken, yüzde 75'i ise ÖTV'den karşılanıyordu. Ancak motorin zammında ÖTV'den yapılan indirim alanı doldu. Bu nedenle motorine tarihin en büyük zammı geldi.

MOTORİNE 5 LİRADAN FAZLA ZAM

Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatına 5 lira 76 kuruş zam geldi. Zammın 58 kuruşu eşel mobil sistemden karşılanırken, pompaya yansıyan tutar 5 lira 18 kuruş oldu. Bu tek seferde akaryakıta gelen en büyük zam oldu.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi 70 lirayı aştı. Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de motorinin litresi 73 lira 94 kuruşa çıktı. Hakkari'de benzinin litresi ise 64 lira 59 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. 5 Mart'ta motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş, oto gaza 16 kuruş, 7 Mart'ta benzine 55 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş, 8 Mart'ta motorine 53, benzine 39 kuruş, 12 Mart'ta ise benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş, 18 Mart'ta ise benzine 54 kuruş zam gelmişti.

19 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.00 71.10 30.49 İstanbul Anadolu 61.86 70.96 29.89 Ankara 62.97 72.22 30.37 İzmir 63.25 72.50 30.29

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

