Güney Amerika’nın kalbinde son 30 yılın en büyük altın rezervi bulundu. Tam 8 trilyon 500 milyar TL değerinde devasa servet, ülkeyi bir anda dünyanın maden devi yapmaya hazırlanıyor.

Güney Amerika’nın kalbinde, jeologlar Arjantin'in And Dağları bölgesinde son otuz yılın en büyük maden yatağını keşfetti.

Lundin Mining ve BHP şirketlerinin kurduğu Vicuna adlı ortak kuruluş, bölgede devasa bir bakır, altın ve gümüş sahasını tespit etti.

Şirket CEO'su Jack Lundin, "Bulduğumuz yatak Güney Amerika'nın madencilik geleceğini değiştirecek" dedi.

DAĞLARIN ALTINDA DEVASA SERVET

Yapılan teknik incelemeler sonucunda sahada 80 milyon onsun üzerinde altın ve gümüş ile 12 milyon tondan fazla bakır( değeri yaklaşık 8 trilyon 500 milyar TL) olduğu saptandı.

Jeologlara göre son otuz yıldaki en büyük metal keşif olarak kayıtlara geçecek.

Şirket CEO'su Jack Lundin, rezervin Arjantin ekonomisinde istihdam ve altyapı büyümesini tetikleyeceğini öne sürdü.

KÜRESEL BAKIR PİYASASINDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Yüksek kaliteli bakır içeren bu yatak, özellikle elektrikli araç üretimi ve yeşil enerji teknolojileri için büyük önem taşıyor. Vicuna Genel Müdürü Dave Dicaire, bölgenin büyük bir madencilik merkezine dönüştürülmesi için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Arjantin hükümeti de maden gelirleriyle sadece tarıma dayalı bir ekonomiden kurtulmayı planlıyor. Yeni maden sahası, ülkenin dış borç yükümlülüklerine yardımcı olurken hayat standartlarını yükseltme potansiyeli taşıyor.

Ülke artık sadece bir oyuncu değil, piyasanın yeni devi olmaya hazırlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası