Hayfa'da İran füzeleri konteyner terminalini vurdu, yangın çıktı. En az 15 konteyner ve ekipman isabet alırken, bölgede patlama sesleri ve elektrik kesintileri yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, can kaybı bildirilmedi.

Dünyayı diken üstünde tutan savaşta İran dün, İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki konteyner terminaline isabet etti.

İsrail İtfaiyesinden yapılan açıklamada, İran füzelerinden düşen parçaların terminalde yangına neden olduğu ve yangından en az 15 konteyner ile bazı inşaat ekipmanlarının etkilendiği bildirildi.

İran'ın misillemesi nedeniyle çıkan yangına müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ana kadar olayda bir yaralanma bildirilmediği aktarıldı.

Siren sesini duyan İsrailliler sığınaklara koştu

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangın söndürme çalışmaları kapsamında ekiplerin konteynerleri taşıdığı, kontrol altına alınan yangının bu gece geç saatlerde tamamen söndürülmesinin beklendiği ifade edildi.

İran'ın dün gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası İsrail'in Hayfa kentindeki petrol tesisinden dumanlar yükselmiş ve bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Hayfa’da stratejik vuruş: İran füzeleri konteyner terminalini hedef aldı

Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden güçlü patlama sesleri duyulmuştu.

SALDIRILARIN GEÇMİŞİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

