İsrail ordusu paylaştı: İşte 45 masumu öldüren saldırının görüntüleri

Güvenlik açığı ifşa oldu, İsrail, Gazze'yi 'WhatsApp' ile vuruyor!

Güvenlik açığı ifşa oldu, İsrail, Gazze'yi 'WhatsApp' ile vuruyor!

İsrail ordusu, 45 kişinin ölümüne neden olan Refah saldırısının görüntülerini paylaştı. Sözcü Hagari'nin "Hamaslı 2 teröristi vurmak için atılan bomba çadır kentte yangın çıkardı" sözleriyle bahsettiği 2 Hamas üyesinin de fotoğrafı yayımlandı. Ayrıca uydu görüntülerine de yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılardan kaçıp son çare olarak Refah'a sığınan Filistinliler, geçtiğimiz gün bir kez daha hedef alındı. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre hayatını kaybedenlerin sayısı en az 45.

Tüm dünyanın tepki gösterdiği saldırıya ilişkin İsrail ordusundan son açıklama geldi. Sözcü Daniel Hagari, resmi YouTube kanalından yaptığı açıklamada saldırının görüntülerini paylaştı.

Hagari, "Hava saldırısında kullanılabilecek en küçük bomba kullanıldı ancak Hamaslı 2 teröristi vurmak için atılan bomba çadır kentte yangın çıkardı" dedi.

Hagari'nin bahsettiği 2 Hamas üyesi

45 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı savunan Hagari, Refah'ta bulunan rehineleri öne sürdü.

HAMAS'I SORUMLU TUTTU, YİNE ÇADIR KENTE SALDIRDI

İsrail ordusu sözcüsü Hagari'nin çadır kent saldırısının sorumlusu olarak Hamas'ı ilan ettiği anlarda İsrail yine bir çadır kenti vurdu. Saldırılarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN SERVİS ETTİĞİ UYDU GÖRÜNTÜLERİ

Saldırıya uğrayan bölgenin yakınında Hamas roket atarlarının bulunduğunu gösteren bölgenin uydu fotoğrafını da paylaştılar. İşte o görüntüler:

NE OLMUŞTU?

Refah'ta en az 45 kişinin öldüğü, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtilen saldırı uluslararası alanda kınandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Hamas'a karşı savaşı sürdürme sözü verdi.

İsrail parlamentosunda konuşan Netanyahu, saldırının “trajik bir hata” olduğunu söyledi. Netanyahu, sözlerini “Her hedefe ulaşılmadan savaşı sona erdirme niyetinde değilim" sürdürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise iki üst düzey Hamas liderinin bulunduğu yerleşkeye hava saldırısı düzenledikleri ve yangının yol açtığı sivil kayıplar nedeniyle olayı 'inceleyecekleri' belirtildi.

Bir görgü tanığı Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Tel Al-Sultan’daki tüm mahallenin 'yakıldığını' söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail’in Refah’taki saldırılarını kınadığını şu sözlerle duyurdu:

"İsrail’in Refah’ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz. Bu vahşete sessiz kalanlar işlenen suçlara ortak olarak tarihin kara sayfalarına geçecektir. İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz. Tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise saldırıyı lanetlediğini belirterek, “Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır” dedi.