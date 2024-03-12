İsrail polisi, İsrail bayrağını yakan dindar Yahudi genci gözaltına aldı

İsrail polisi, Batı Kudüs'te düzenlenen bir gösteride İsrail bayrağını yakan dindar bir Yahudi genci gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze'de katliamı sürerken diğer yandan diğer yerleşim bölgelerinde de zulmü sürüyor.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTILAR

Polisten yapılan açıklamada, ultra-Ortodoks Yahudi grup Haredilerin, Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde gösteri düzenlediği belirtildi. Haredilerin gösteri sırasında Filistin bayrağı açtığı ve İsrail karşıtı pankartlar taşıdığı ifade edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, gösteri sırasında İsrail bayrağını yaktığı söylenen dindar bir gencin gözaltına alındığı ve sorgulanmak üzere yakındaki bir polis merkezine götürüldüğü kaydedildi. Haredilerin bir kısmı İsrail karşıtlığı ve Filistin'e desteğiyle dikkati çekiyor.

Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde Harediler zaman zaman Filistin bayrakları asıyor.