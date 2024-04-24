İsrail resmi televizyonu duyurdu! Refah operasyonu için harekete geçildi

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde yer alan ve yüz binlerce sivilin sığındığı Refah'a yönelik operasyon için harekete geçti. İsrail resmi televizyonu, yakın zamanda karadan işgal için harekete geçileceğini aktardı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki zulmüne devam eden işgalci İsrail ordusu on binlerce Filistinliyi öldürdü, binlercesini ise yaraladı. İnsani yardımların bölgeye girişi engellenirken, yerinden edilen milyonlarca Gazzeli ise belirli bölgelere sığındı.

Sığınılan alanların başında gelen Refah, uzun zamandır İsrail ordusunun hedefinde. Bazı dönemlerde bölgeye operasyon yapılacağı açıklansa da resmi olarak bir harekette bulunulmadı. İsrail resmi televizyon kanalı KAN ise yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

KARADAN İŞGAL OPERASYONU İÇİN HAZIRLANIYOR

KAN'ın adı belirtilmeyen askeri kaynaklardan aktardığına göre; İsrail ordusu çok yakında çok sayıda Filistinliyi tahliye etmek üzere Refah'a karadan işgal operasyonu için hazırlanıyor.

Kanalın askeri haberler yorumcusu İtay Blumental, "İsrail ordusunun planına göre, Refah'taki 1 milyondan fazla Filistinlinin bölgeyi tahliye ederek, Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesiminde son zamanda hazırlanan barınaklara gelmesi istenecek" dedi.

Blumental, Refah'tan gelen yerinden edilmiş Filistinliler için uluslararası yardım kuruluşları ve diğer devletler tarafından daha önce Gazze'nin güneyi ve orta kesiminde binlerce çadır hazırlandığını belirtti.

REFAH'A İLERLEYİŞ AŞAMALI OLARAK GERÇEKLEŞECEK

ABD ve adı belirtilmeyen bölge ülkelerine planın sunulduğunu belirten Blumental, İsrail ordusunun Refah'ta ilerlemesinin aşamalı gerçekleşeceğini söyledi.

Blumental, İsrail ordusunun Refah'a yönelik kara harekatı başlamadan önce tahliye edilecek bölgede bulunan insanlara bunun tebliğ edileceğinin de altını çizdi.

Blumental'a göre, İsrailli güvenlik yetkililerine göre, Refah kentindeki insanların tahliyesi 4 ile 5 hafta sürecek.

PLAN 4 KEZ DEĞİŞTİRİLEREK REVİZE EDİLDİ

KAN, ABD'nin çekinceleri sebebiyle, İsrail ordusunun hazırladığı planın 4 kez değiştirilerek revize edildiğini aktardı.

Amerikalıların başlangıçta, Refah kentine yönelik kara operasyonuna suçsuz insanlara zarar verir endişesiyle şiddetle karşı çıktıklarını ancak daha sonra kente girişin önemini kavradıklarını iddia eden İsrail resmi televizyonu KAN, Tel Aviv'in Refah operasyonu için ABD ile birlikte bir operasyon odası kurma aşamasında olduğunu kaydetti.

Adı belirtilmeyen İsrailli bir askeri yetkiliye dayandırılan açıklamalarda, yetkilinin, ABD'nin korkularını anladıklarını ancak, Refah'a girilmeksizin Gazze Şeridi'nde bir askeri operasyonun son bulmasının mümkün olmadığını ilettiği ifade edildi.