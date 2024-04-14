İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan son açıklama

İsrail Savunma Bakanı Gallant, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD ve ek ortaklarla birlikte İsrail Devleti'nin topraklarını savunmayı başardık. Çok az hasar alındı" dedi. "Ancak henüz bitmedi" diyen Gallant, her senaryoya hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

İran'ın saldırıları sonrası İsrail cephesinden bir açıklama daha geldi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin savunma kurumlarıyla operasyonel değerlendirmesini tamamladığını belirtti.

'ÇOK AZ HASAR ALINDI'

Gallant "ABD ve ek ortaklarla birlikte İsrail Devleti'nin topraklarını savunmayı başardık. Çok az hasar alındı ve bu İsrail ordusunun etkileyici operasyonlarının sonucu" dedi.

'HER SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ'

Ayrıca Gallant "Ancak henüz bitmedi. Alarm durumunu korumalı ve İsrail ordusu ve Vatan Komutası'nın yayımladığı talimatlara duyarlı olmaya devam etmeliyiz. Her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bununla birlikte, saldırının en önemli dalgasını püskürttük ve bunu başarıyla yaptık" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" demişti.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları, büyükelçilik saldırısına misilleme olarak bu gece İsrail'e İHA ve füzelerle saldırı başlattığı açıkladı.