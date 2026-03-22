İsrail, dışarıda çok cepheli bir savaşın ve İran’la nükleer restleşmenin eşiğindeyken, içeride zorunlu askerlik kriziyle sarsılıyor. Askere gitmeyi reddeden binlerce Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi), ağır para cezaları ve yaptırımlar öngören yeni yasa tasarısına karşı Batı Kudüs’te ana yolları trafiğe kapatarak polisle çatıştı.

İsrail’de uzun süredir tartışma konusu olan zorunlu askerlik meselesi, ülkenin birden fazla cephede gerilim yaşadığı bir dönemde yeniden alevlendi.

İsrail sokakları karıştı... Haredi Yahudileri polisle çatıştı

Ultra Ortodoks olarak bilinen Haredi Yahudileri, askerliği reddedenlere yönelik para cezası ve yaptırımlar içeren yeni yasa tasarısına karşı Kudüs başta olmak üzere birçok noktada protesto düzenledi.

Geleneksel siyah takım elbiseleri, beyaz gömlekleri ve fötr şapkalarıyla dikkat çeken göstericiler, şehirlerin ana arterlerini trafiğe kapatarak hayatı durma noktasına getirdi. Polisle zaman zaman gerginlik yaşanırken, eylemler ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.

NÜFUSUN YÜZDE 12'Sİ

Yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan Haredi Yahudileri, dini gerekçelerle zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkıyor.

Erkekler için 3 yıl, kadınlar için ise 2,5 yıl olan askerlik süresini reddeden bu grup, yıllardır benzer protestolarla hükümetlere geri adım attırmaya çalışıyor.

Haredi topluluğunun büyük bölümü Batı Kudüs’teki Meaşerim Mahallesi ile Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor. Siyasi alanda da etkili olan Birleşik Tevrat ve Şas partileri üzerinden hükümetlerde temsil edilen Harediler, geçmişte de askerlik tartışmaları nedeniyle koalisyon krizlerinin merkezinde yer almıştı.

İsrail’in dış cephede askeri operasyonlarını sürdürdüğü bir dönemde yeniden yükselen bu protestolar, ülke içinde yeni bir siyasi ve toplumsal gerilimin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası