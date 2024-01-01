İsrail yeni yıla katliamlarla girdi! Gazze Şeridi gece boyunca havadan ve karadan bombalandı

1 Ocak 2024 10:25 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 10:35

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 87.gününe girdi. İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlarda ana kadar 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede savaş yeni yılın ilk dakikalarında da sürdü. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve karadan düzenlediği saldırılarına gece boyu devam etti.

GECE BOYU SALDIRILAR SÜRDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı ve kampta bulunan Ebu Davud Camii çevresine yönelik bombardımanında ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesine yönelik saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

Topçu birlikleri, güneydeki Han Yunus kentine art arda şiddetli saldırılar düzenledi; bu bombardımanda da ölen ve yaralananlar oldu.

Ayrıca, İsrail savaş uçakları ile topçularının yoğun bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta kesimi şiddetli patlamalarla sarsıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI

Sağlık kaynakları, İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'ndeki Devlet Kavşağı yakınında bir grup vatandaşı bombalaması sonucu, çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) da Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi, Nusayrat Kampı'nda ise birkaç evi bombaladı. Saldırıda çoğunluğu çocuk, çok sayıda kişi yaralanırken birkaç kişi hayatını kaybetti.