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    İsrail, 5 tugayını Gazze'den geri çekme kararı aldı

    İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgalinde savaşan 5 tugayını geri çekme kararı aldı. 21 Aralık’ta, Golani Tugayı’na mensup birliklerin ağır kayıplar vermesinin ardından Gazze Şeridi’nden dinlenmek için çekildiğini duyurulmuştu.

    İsrail, 5 tugayını Gazze&#039;den geri çekme kararı aldı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgalinde savaşan 5 tugayını geri çekme kararı aldı.

    İsrail ordu radyosunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki durum ve çatışmaların gelişimi üzerine yapılan değerlendirmeye göre ordu, Gazze’deki kara savaşından 5 muharip tugayı terhis etmeye karar verdi." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, terhis edilen tugayların, 551.Yedek Tugayı, 14.Tugay ve üç eğitim tugayı olduğu aktarıldı.

    İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu, 21 Aralık’ta, Golani Tugayı’na mensup birliklerin ağır kayıplar vermesinin ardından Gazze Şeridi’nden dinlenmek için çekildiğini duyurmuştu.

    İsrail ordusu verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 İsrail askeri öldürüldü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazze
    Haberler > Dünya > İsrail, 5 tugayını Gazze'den geri çekme kararı aldı
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