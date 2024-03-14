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Haberler > Dünya > İsrail yönetiminde Filistin çatlağı! Netanyahu ile Savunma Bakanı toplantıda tartıştı

İsrail yönetiminde Filistin çatlağı! Netanyahu ile Savunma Bakanı toplantıda tartıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail yönetiminde Filistin çatlağı! Netanyahu ile Savunma Bakanı toplantıda tartıştı
İsrail, Gazze, Netanyahu, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uzun süredir aralarında sorun olduğu iddia edilen İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasında bir kriz daha yaşandı. Gazze'ye yapılacak insani yardımlar konusunun açıldığı bir kapalı toplantıda Gallant, yardım malzemelerini yönetiminin Filistin'de olması gerektiği önerisine Netanyahu "Filistin yönetimi hakkında bir şeyler duymak istemiyorum" diye karşılık verdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den beri devam ediyor. İsrail ordusunda meydana gelen istifa dalgası sonrası bu kez de yönetim kademesinde anlaşmazlık yaşanmaya başladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında sinirler gerildi. Aralarında uzun zamandır sorun olduğu iddia edilen ikili, şimdi de Filistin konusunda anlaşamadı.

Bu hafta başında düzenlenen kapalı bir toplantıda tansiyonlar yükseldi. Gazze'ye yapılacak insani yardımların gündeme geldiği toplantıda Gallant, "Sorun malzemeleri getirmek değil, kiminle dağıttığındır. Birisinin kontrolü ele alması gerekiyor ve bu İsveç olmayacak. Filistin yönetimi olmalı” dedi.

Netanyahu ise Gallant'ı siyasi değerlendirme yapmakla suçlayarak, "Filistin yönetimi hakkında bir şeyler duymak istemiyorum" diye çıkıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda saldırılar sonrası Gazze'nin idaresinin Filistin yönetiminde olmasını reddettiğini söylemişti.

Netanyahu'nun bu tutumu nedeniyle Washington ile Tel Aviv arasında fikir ayrılıkları yaşandığı belirtiliyor.

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze'ye insani yardımların girişini engelliyor. İnsani yardımların İsrail tarafından engellenmesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi kıtlığa sürüklenmiş durumda.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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