Gazze'de son durum... Blinken o soruyu geçiştirdi! 'İsrail'e silah göndermek...'

Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bölgeden her dakike yeni bir acı haber gelirken ölü sayısı 32.000'e yaklaştı. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Gazze'de ciddi şekilde hissedilen açlık sorununun sorumlusunun İsrail olup olmadığı, eğer değilse kim olduğu yönündeki soruya cevap veren Blinken, bir soru üzerine, "İsrail'e silah göndermek ile Gazze'de sivil kayıpları azaltılsın demek 'tutarsız' değil." ifadelerini kullandı.

14.03.2024 11:57

İSRAİL ENGELLİYOR, CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki can kaybı sayısının 31 bin 341'e, yaralı sayısının ise 73 bin 134'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını söyledi.

14.03.2024 05:00

AB KOMİSYONU ÜYESİ FERREİRA: "GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİ İÇİN İSRAİL'E BASKI YAPILMALI"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, Gazze'ye kara yoluyla insani yardım girişlerine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini söyledi.

Ferreira, AP Genel Kurulunda yapılan "Gazze'de kitlesel açlık tehlikesi ve insani yardım sevkiyatlarına yönelik saldırılar" başlıklı oturumda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına söz aldı. AB Komisyonu üyesi Ferreira, "Her gün görmeye devam ettiğimiz trajik olaylar; savaşın sona erdirilmesi, insani yardımların büyük ölçüde arttırılması ve esirlerin serbest bırakılmasının mutlak aciliyetini bize ciddi bir şekilde hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

AB'nin, "çatışmalara sürdürülebilir ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak insani ara" verilmesi için yürütülen müzakereleri desteklediğini aktaran Ferreira, İsrail'in "kendini savunma hakkını" uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda uygulaması gerektiğini ifade etti. Ferreira, Gazze'de sivillerin açlıktan öldüğünü ve bölgede sağlık sisteminin çöktüğünü söyledi.

14.03.2024 00:45

BLİNKEN, GAZZE'DEKİ AÇLIKTAN KİM SORUMLU SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son gelişmeleri ve ABD yönetiminin bu konudaki politikalarını değerlendirdi. Blinken, İsrail'in kendini "Hamas'a karşı koruması" ve "bir daha 7 Ekim saldırısının yaşanmaması" için Tel Aviv'e gerektiği ölçüde silah ve askeri yardım yapmaya devam edeceklerini belirtti. İsrail'e silah göndermeye devam edip etmeyecekleri ya da bunu koşula bağlayıp bağlamayacaklarına ilişkin net bir değerlendirme yapan ABD'li Bakan, "İsrail'in kendi güvenliği için gerekli savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmak bizim taahhüdümüz ve bu kalıcı bir taahhüt." ifadesini kullanarak, gündemlerinde silah kesintisi konusunun olmadığını söyledi.

İsrail'in, buna karşın, Gazze'deki sivilleri hedef almama konusunda sorumluluğu bulunduğunu ve bunu İsrail tarafıyla her görüşmelerinde gündeme getirdiklerini de vurgulayan Blinken, "bölgede hiçbir sivilin öldüğünü görmek istemediklerini" kaydetti. Blinken, bir soru üzerine, "İsrail'e silah göndermek ile Gazze'de sivil kayıpları azaltılsın demek 'tutarsız' değil." dedi.

Gazze'de ciddi şekilde hissedilen açlık sorununun sorumlusunun İsrail olup olmadığı, eğer değilse kim olduğu yönündeki soruya cevap veren Blinken, Gazze'ye belli oranda gıda ulaştırıldığını ancak bunun yetersiz olduğunu ve yardımların artırılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye belli ölçüde gıda girişine izin verdiğini ve hatta bu konuda işbirliği yaptığını savunan Blinken, ABD olarak havadan yardımların yanı sıra kuracakları geçici liman ile Gazze'ye ciddi miktarda insani yardımı ulaştıracaklarını, bununla beraber İsrail'e de bu konuda baskı yaptıklarını belirtti.

14.03.2024 00:30

İSRAİL'E GAZZE'YE YARDIM İÇİN YENİ GEÇİŞ NOKTALARI AÇMA ÇAĞRISI

Uluslararası toplumun Gazze’ye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail’e yaptığı çağrılara bir yenisi eklendi. Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Birleşmiş Milletler’den (BM) bakan ve yetkililer, Gazze’ye daha fazla insani yardım için oluşturulan deniz koridoru projesini görüştü.

GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen çevrimiçi toplantı sonrasında yayınlanan ortak açıklamada, Gazze’ye daha fazla yardım ulaştırılabilmesi için İsrail’in yeni geçiş noktaları açması gerektiğine dikkat çekildi.

14.03.2024 00:15

İSRAİL MECLİSİ'NİN ÖNÜNDE GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLERİN DÖNMESİ TALEBİYLE GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle İsrail Meclisi (Knesset) önünde gösteri düzenledi. Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan yüzlerce protestocu esir takası anlaşmasının bir an önce yapılması taleplerini yineledi.

14.03.2024 00:00

ABD'DEN GAZZE'YE 9'UNCU HAVADAN YARDIM OPERASYONU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne 9’uncu kez havadan yardım operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Yer: Gazze