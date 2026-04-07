İsrail'den İran'a yoğun bombardıman! Tarihi demiryolu köprüsü hedef alındı, can kayıpları var
İran’daki demir yollarına saldırı tehdidinin ardından harekete geçen İsrail, İran'ın merkezindeki Kaşan kentinde bir demiryolu köprüsüne hava saldırısı düzenledi. İsfahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada can kayıpları olduğu bildirildi.
- İsfahan'daki Yahya Abad demiryolu köprüsünün ABD-İsrail saldırısına uğradığı bildirildi.
- Saldırıda iki kişi öldü ve üç kişi yaralandı.
- Saldırı, İsrail ordusunun İranlıları trenle seyahat etmemeleri konusunda uyarmasından sonra gerçekleşti.
- İran, daha önce İsrail, Ürdün, Irak ve ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla misilleme yaptı.
İsrail, İran ve ABD arasında süren çatışmalar giderek tırmanırken, taraflar arasındaki karşılıklı saldırı ve misillemeler de artarak devam ediyor. İsrail devlet haber ajansı IRNA, İsfahan'daki güvenlik işlerinden sorumlu vali yardımcısına atıfta bulunarak, Kaşan'daki Yahya Abad demiryolu köprüsünün ABD-İsrail saldırısının hedefi olduğunu bildirdi.
CAN KAYIPLARI VAR
Saldırıda iki kişinin öldüğünü ve üç kişinin yaralandığını söyleyen yetkili, olay yerindeki hasara ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi. Saldırı, İsrail ordusunun İranlıları trenle seyahat etmemeleri ve ülke genelindeki tren istasyonlarından uzak durmaları konusunda uyarmasından saatler sonra gerçekleşti.
İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı ve aralarında dönemin Yüksek Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de bulunduğu 1340'tan fazla kişinin ölümüne yol açan saldırıdan bu yana bölgesel gerilimler devam ediyor.
İran, İsrail, Ürdün, Irak ve ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla misilleme yaptı, bu saldırılar can kayıplarına ve altyapı hasarına yol açarken küresel piyasaları ve havacılığı da sekteye uğrattı.