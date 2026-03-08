Orta Doğu'da savaşın 9'uncu gününde çatışmalar sürerken, İsrail’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Binlerce turist ve yabancı uyruklu kişinin ülkeden ayrılabilmesi için tahliye uçuşları başlatıldı. Ancak sınırlı sayıda düzenlenen seferler nedeniyle bilet fiyatları 500 dolara kadar çıktı.

Orta Doğu’da gerilim her geçen gün artarken, bölgede savaşın dokuzuncu gününde de patlamalar ve askeri hareketlilik sürüyor. Özellikle İsrail ve İran arasında tırmanan çatışmalar nedeniyle bölgede bulunan yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi gündeme geldi.

TAHLİYE UÇUŞLARI BAŞLADI

Bölgeden gelen bilgilere göre, çatışmaların ortasında kalan turistler ve yabancı vatandaşların ülkeden ayrılabilmesi için tahliye koridoru açıldı. İsrailli Channel 14’e göre; Ben Gurion Havalimanı’nda yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve tahliye uçuşları başladı.

Operasyon kapsamında savaşın başlamasından bu yana ülkede mahsur kalan binlerce kişi için özel uçuşlar planlandı. Seferlerin başlıca durakları arasında New York, Atina ve Larnaka bulunuyor. Her bir uçuşta ortalama 70 yolcunun taşınması planlanırken, bu şehirlerin yolcular için dünyaya açılan güvenli geçiş noktaları olması hedefleniyor.

Avrupa ve Doğu Akdeniz’deki bu merkezlere ulaşan yolcuların, buradan diğer ticari uçuşlarla kendi ülkelerine dönmeleri planlanıyor.

TEK YÖN 500 DOLAR!

Öte yandan ülkeden ayrılmak isteyenleri bekleyen en büyük sürpriz ise uçak bileti fiyatları oldu. Güvenlik riskleri ve sigorta maliyetlerindeki artış nedeniyle tek yön uçuş fiyatlarının 400 ile 500 dolar arasında değiştiği bildirildi. Havacılık sektörü temsilcileri, sınırlı uçuş sayısı ve yoğun talebin fiyatları hızla yükselttiğini belirtiyor.

