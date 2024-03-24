İsrail’den Lübnan’a SİHA saldırısı! Suriye uyruklu bir kişi öldü

Ortadoğu'da sular durulmuyor! Gazze'de katliam yapan İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail SİHA'ları Lübnan'da bir araca saldırı düzenledi. Olayda Suriye uyruklu bir kişi öldü.

Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail, savaşı Ortadoğu geneline yaymaya devam ediyor. Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey isimlerine yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bir aracı daha vurdu. Olayda Suriye uyruklu bir kişi öldü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri Bekaa'nın batısındaki Es-Suvayri kara yolu üzerinde bir aracı vurdu.

Aracın sürücüsünün Suriye uyruklu olduğu ve ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsminin Muhammed Rahab olduğu öğrenilen yaralının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olaya müdahale eden Lübnan Sivil Savunma ekipleri, vurulan aracın fotoğraflarını X sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınlanan fotoğraflarda aracın paramparça olduğu görülüyor.

Öte yandan İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023’ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 243’e yükseldi.