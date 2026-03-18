İsrail ordusu tarafından Lübnan’daki Hizbullah’a ait hedeflere çok sayıda yeni saldırı düzenlendi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut’u hedef alan son saldırılarda en az 6 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah’a ait hedeflere çok sayıda yeni saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Hizbullah’ın roket fırlatma üslerini ve Hizbullah üyelerini hedef aldığı belirtildi.

İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı dalgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Beyrut’u hedef alan son saldırılarda en az 6 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan basını saldırıların sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını duyururken, saldırı anları ve bazı bölgelerde meydana gelen yıkım amatör kameralar tarafından görüntülendi.

BİNA YERLE BİR OLDU

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi mahallelerinden Başura'daki tahliyesini istediği ve saldırı tehdidinde bulunduğu çok katlı binayı da bombaladı. Saldırının ardından bina yerle bir oldu. Bölgeden dumanlar yükseldi ve hedef alınan binanın çevresini toz bulutu kapladı.

