İsrail, İran’ın başkenti Tahran ve çevresine 60 savaş uçağıyla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Dün düzenlenen operasyonda 150’den fazla bombanın kullanıldığı ve kritik askeri tesislerin hedef alındığı iddia edildi.

İsrail ordusu, İran’a yönelik geniş çaplı hava operasyonları gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, başkent Tahran ve çevresine yönelik saldırıların birkaç dalga halinde düzenlendiği belirtildi.

İsrail kaynaklarına göre dün düzenlenen operasyonlarda 60 savaş uçağı görev aldı ve 150’nin üzerinde bomba kullanıldı. Saldırılarda, İran’daki silah üretim tesislerinin hedef alındığı öne sürüldü.

"KRİTİK TESİSLER VURULDU" İDDİASI

Açıklamada, Tahran’ın yaklaşık 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Parçin bölgesinin de vurulduğu iddia edildi. Bu bölgede füze ve savunma sistemleri üretiminde kritik rol oynayan tesislerin hedef alındığı ileri sürülürken, balistik füze üretim alanları ile hava savunma sistemleri geliştirme merkezlerinin de saldırılar arasında yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan, İsfahan kentine gece boyunca düzenlenen saldırılarda ise İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Kudüs Gücü’ne ait bir tesisin yanı sıra çeşitli savunma sistemleri ve silah üretim noktalarının hedef alındığı öne sürüldü.

