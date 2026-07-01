Batı Şeria’da yaklaşık 100 stratejik noktayı daha işgal etmeye hazırlanan İsrail, Gazze’de de ‘yerleşim yeri’ adı altında üç bölgeyi gasbetmek için harekete geçti.

İsrail, hem Gazze’de hem de işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistin topraklarını ‘yerleşim planı’ adı altında gasbetmeye devam ediyor. Israel Hayom gazetesinin haberine göre Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’nın Filistin yönetimi kontrolündeki A Bölgesi’nde yaklaşık 100 stratejik noktaya el koymayı hedefl eyen yeni bir yerleşim planı hazırladı. Batı Şeria’daki “Yerleşim Çiftlikleri Birliği” ve “Habita (Vatan) Forumu” olarak adlandırılan gruplar tarafından hazırlanan plan, bölge haritasını temelden değiştirmeyi amaçlıyor. İsrail hükûmetinden bakanlara ve Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakın kişilere sunulan söz konusu plan, büyük Filistin şehirlerini kapsıyor.

İsrail’den yeni işgal planı! Filistin topraklarını parça parça gasbediyorlar

TEHLİKELİ GİRİŞİM

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, planın, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak sürecinde tehlikeli bir dönüşüm olduğu değerlendirmesi yaptı. Söz konusu planın Filistin coğrafyasını aşındırmayı ve uluslararası anlaşmaları anlamsız hâle getirmeyi amaçladığını dile getiren Şaban “Plan, marjinal grupların başlattığı müstakil bir hareket olarak değerlendirilemez. Bilakis İsrail’de özellikle Filistin topraklarının ilhakını benimseyen hükûmetler gölgesinde yaşanan değişimlerin bir parçası” dedi.

GAZZE’DE DE SKANDAL ADIM

Öte yandan İsrail’in ırkçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, görev süresi boyunca işgal altındaki Batı Şeria’da 160 yeni kaçak yerleşim biriminin kurulması ve 100’ün üzerinde yasa dışı yerleşimin Tel Aviv tarafından tanınmasına öncülük etmekle övündü. Gazze sınırındaki Sderot kentinde konuşma yapan Smotrich, bununla birlikte yeni bir skandal açıklamada bulundu. İsrail ordusunun iki yıl boyunca soykırıma varan saldırılarla yerle bir ettiği ve yüzde 60’ından fazlasını işgal altına aldığı Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Filistin topraklarını gasbederek üç yasa dışı Yahudi yerleşimi kurmak için plan hazırladıklarını söyledi.

İsrail’den yeni işgal planı! Filistin topraklarını parça parça gasbediyorlar

Smotrich “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan onay alır almaz” Gazze Şeridi’nde yasa dışı yerleşim kurulması için çalışmalara başlayacaklarını aktardı. Bu arada İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah ve Han Yunus, kuzeydeki Gazze şehrinde savaşın akabinde ayakta kalan evler ve binaları yıkmaya devam ediyor. Refah kentinin kuzeybatısında gerçekleşen yıkımlara topçu atışları da eşlik etti. Gazze kentinin Tuff ah Mahallesi ve Senafor Kavşağı bölgelerinde yıkımlar sırasında şiddetli patlamalar yaşandı.

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