İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım gözler önüne serildi! Harabe şehirler, yaşanmaz hale gelen evler....
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hamasla çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de topyekün ablukayı sürdüren İsrail, 6 ayda 30 binden fazla insani katlederken Han Yunus'daki yıkım da gözler önüne serildi.
İsrail-Hamas çatışması 6. ayına girerken on binlerce insanın katledildiği şehirler adeta hayalet kente döndü.
Aralıksız bombardımanlardan geriye enkaz yığınları kaldı.
YAŞANMAZ HALE GELDİ
İsrail ordusunun kısmen geri çekildiği Han Yunus kentinde de sokaklar ve evler yaşanmaz hale geldi.
Çok sayıda sağlık ve eğitim tesisi harabeye döndü.
Geçtiğimiz aralık ayında Han Yunus’a askeri harekat başlatan İsrail, Gazzelileri de Refah kentine göçe zorlamıştı.
İsrail ordusunun kısmen kentten çekilmesine rağmen Gazzeliler, yeni saldırılar olabileceği endişesiyle Han Yunus’a dönmeyi düşünmüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı