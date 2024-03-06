Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım gözler önüne serildi! Harabe şehirler, yaşanmaz hale gelen evler....

İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım gözler önüne serildi! Harabe şehirler, yaşanmaz hale gelen evler....

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Hamas, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hamasla çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de topyekün ablukayı sürdüren İsrail, 6 ayda 30 binden fazla insani katlederken Han Yunus'daki yıkım da gözler önüne serildi.

İsrail-Hamas çatışması 6. ayına girerken on binlerce insanın katledildiği şehirler adeta hayalet kente döndü. 

Aralıksız bombardımanlardan geriye enkaz yığınları kaldı. 

YAŞANMAZ HALE GELDİ

İsrail ordusunun kısmen geri çekildiği Han Yunus kentinde de sokaklar ve evler yaşanmaz hale geldi.

İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım gözler önüne serildi! Harabe şehirler, yaşanmaz hale gelen evler.... - 1. Resim

Çok sayıda sağlık ve eğitim tesisi harabeye döndü.

Geçtiğimiz aralık ayında Han Yunus’a askeri harekat başlatan İsrail, Gazzelileri de Refah kentine göçe zorlamıştı.

İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım gözler önüne serildi! Harabe şehirler, yaşanmaz hale gelen evler.... - 2. Resim

İsrail ordusunun kısmen kentten çekilmesine rağmen Gazzeliler, yeni saldırılar olabileceği endişesiyle Han Yunus’a dönmeyi düşünmüyor.

İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım gözler önüne serildi! Harabe şehirler, yaşanmaz hale gelen evler.... - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son rakibi adaylıktan çekildi! Biden'ın karşısına Trump çıkacak - DünyaBiden'ın karşısına Trump çıkacak'Putin'in savaş makinesini iflas ettirin' demişti: Rusya, satranç dehası Kasparov’u 'terörist' listesine aldı - DünyaRusya, satranç dehası Kasparov’u 'terörist' listesine aldıİngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan şaşırtan Filistin çıkışı: "İsrail işgalci güçtür" - Dünya"İsrail işgalci güçtür"Ermenistan, Erivan'daki Zvartnots Havalimanı'ndan Rus görevlileri çıkarıyor - DünyaPaşinyan, Rus muhafızların fişini çektiMiçotakis'in ziyareti sırasında Rusya, Odessa'yı vurdu - DünyaMiçotakis'in ziyareti sırasında patlamaİsrail zulmü İngiliz basınında: Esir Filistinlilere dayak ve cinsel saldırı! - DünyaEsir Filistinliler dayak ve cinsel saldırı!Rusya'dan NATO'ya gözdağı: ABD nükleer silahlarını yerleştirirse doğrudan çatışma olur - DünyaRusya'dan NATO'ya gözdağı! Savaşla tehdit ettiler
Sonraki Haber Yükleniyor...