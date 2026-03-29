İsrail polisi, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa’nın "Palmiye Pazarı" ayini için Kıyamet Kilisesi’ne girişini engelleme kararı aldı. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, karara tepki göstererek, İsrail’in Roma Büyükelçisi’nin derhal bakanlığa çağrılması talimatını verdi.

İtalya hükümeti, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pizzaballa’nın Doğu Kudüs’teki Kıyamet Kilisesi’ne girişinin İsrail polisi tarafından engellenmesini kınadı.

MELONİ: "BU BİR HAKARETTİR"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaşananları "kabul edilemez" olduğunu söyleyerek bir açıklama yayınladı:

"Kudüs Latin Patriği ve kutsal toprakların muhafızının ayine girişinin engellenmesi, sadece inananlara değil, din özgürlüğünü tanıyan tüm topluluklara yapılmış bir hakarettir" dedi.

İtalyan hükümetinin Kardinal Pizzaballa ile tam dayanışma içinde olduğunu hatırlatan Meloni, kutsal mekanlarda ibadet güvencesinin derhal sağlanması gerektiğinin altını çizdi

İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİ ÇAĞRILDI

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise İsrail polisinin bu tutumunun "ilk kez" bu denli üst düzey bir engellemeye dönüştüğünü iletti.

İtalya’nın Tel Aviv Büyükelçisine, İsrail makamlarına hükümetin protestosunu iletmesi için acil talimat verildiğini aktardı.

Diğer yandan İsrail’in Roma Büyükelçisi, yaşanan skandala açıklık getirmesi için yarın sabah İtalya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

DİN ÖZGÜRLÜĞÜ MERCEK ALTINDA

Ayrıca Bakan Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milyonlarca inanan için en kutsal yerlerden birinde bu engellemenin yapılması kabul edilemez" diyerek İtalya’nın din özgürlüğü konusundaki tavizsiz tutumunu teyit etti.

