İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivilleri sadece öldürmediklerini tecavüz de ettiklerini itiraf etti.

Gazze’de soykırım saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna mensup bir asker, sosyal medyada katıldığı canlı yayında kadın ve çocukları öldürdüklerini itiraf etti.

Bölgeden yayın yapan bir içerik üreticisinin programına katılan İsrail askeri, Gazze’deki bir binadan canlı bağlantı kurdu. Üniformalı asker, bulunduğu noktadan çevreyi gösterdi.

İsrailli asker, kadın ve çocukları öldürdüklerini kabul ederek, "Sadece öldürmüyoruz, tecavüz de ediyoruz" diye konuştu.

Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’in operasyonlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 51’e yükseldi.

İsrailli askerler canlı yayında itiraf etti! "Sadece öldürmüyoruz, tecavüz de ediyoruz"

"HEPSİ DÜMDÜZ"

Yayıncının Gazze’yi görmek istemesi üzerine kamerayı pencereye çeviren asker, yıkılmış binaları göstererek "Dümdüz, hepsi dümdüz" ifadelerini kullandı.

İşgal edilen bir evden aldığı, üzerinde Arapça yazılar bulunan bir çocuk fotoğrafını da kameraya tutan asker, yayıncının tepkisiyle karşılaştı. Fotoğraftaki çocukların akıbetine ilişkin soruya alaycı bir tavırla cevap verdi.

"EVET, EVET" DİYEREK KABUL ETTİ

Yayıncının "Bir sürü kadın ve çocuğu öldürdün" sözlerine asker "Evet, evet" karşılığını verdi. Ardından şu ifadeleri kullandı:

"Endişelenme, onlara tecavüz de ediyoruz. Sadece öldürmüyoruz, tecavüz de ediyoruz. Anladın mı?"

"UMURUMDA BİLE DEĞİL"

Yayıncı, canlı yayında askere tepki göstererek "Şu an yayındayım ve bütün Amerikalılar senden nefret edecek" dedi. Asker ise tepkilere aldırmadığını söyleyerek "Umurumda bile değil, sana sadece bir resim gösterdim" karşılığını verdi.

HAREDİLERE SORUNMA CEZASI

Öte yandan Negev’de görev yapan Ultra-Ortodoks Yahudiler'e mensup acemi askerler (Harediler), komutanlarının kendilerini soyunmaya zorladığını ve ibadet sırasında müdahalede bulunduğunu açıkladı. Skandalın ardından komutan görevden uzaklaştırıldı.

İddialara göre askerler, 7 kilometrelik koşu antrenmanının ardından görevlerini gerektiği gibi yerine getirmedikleri gerekçesiyle cezalandırıldı. Komutanlar tarafından soyunmaları ve yalnızca iç çamaşırlarıyla kalmaları istendi. Askerler çadırlardaki yataklarda bu şekilde yatmak zorunda bırakıldı.

Tanık ifadelerine göre komutanlardan biri sabah duası sırasında sinagoga girerek askerlerden şınav çekmelerini istedi. Acemi askerler bu hareketi ibadet özgürlüğüne ve dini onurlarına yönelik ciddi bir saldırı olarak değerlendirdi.

İSRAİL ORDUSUNDA HAREDİ GERİLİMİ

İsrail'de uzun süredir tartışılan Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasanın hazırlanmaması Ultra-Ortodoks Yahudilerin tepkisini çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Şas partileri hükümetten çekildiklerini açıklamış ve hükümet 120 sandalyeli mecliste 50 milletvekiliyle azınlık hükümetine dönüşmüştü.

İsrail Meclisinin 27 Temmuz'da tatile girecek olması ve fesih oylamasının geçen ay yapılmasından dolayı 6 ay boyunca Meclise getirilemeyecek olması nedeniyle hükümetin en erken Meclisin açılacağı ekim ayına kadar düşme tehlikesinin bulunmadığı kaydedilmişti.

Netanyahu'nun Meclisin tatilde olduğu sürede koalisyon hükümetini kurtarmak için adımlar atmasının beklendiği aktarılmıştı.

