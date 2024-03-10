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İsrailliler Netanyahu'nun istifası için sokaklara döküldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrailliler Netanyahu&#039;nun istifası için sokaklara döküldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrailli göstericiler, Başbakan Netanyahu ve hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle sokaklara çıktı. Göstericiler, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçileri eleştiren pankart, afiş ve dövizler taşıdı. İsrail polisi, protestocuları engellemeye çalışırken güç kullandı. 

Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail'de binlerce gösterici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası için sokaklara çıktı. 

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde alanda kurulan sahnede eski siyasetçiler ve esir yakınları konuşma yaptı. Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçileri eleştiren pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrailliler Netanyahu'nun istifası için sokaklar döküldü - 1. Resim

İsrail polisi, çok sayıda birlik ve demir bariyerlerle Kaplan Caddesi'nin bulunduğu meydanda göstericilerin yolu kapatmaması için konuşlandı.

'SEN BAŞTASIN, SEN SUÇLUSUN'

Göstericiler, sıkça Netanyahu'ya hitaben, "Sen baştasın, sen suçlusun", "Seçimler hemen" sloganları attı.

Bir grup gösterici, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polislerin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'ndeki meydana yürümek istedi.

İsrailliler Netanyahu'nun istifası için sokaklar döküldü - 2. Resim

GÖSTERİCİLER KENTTE BAZI YOLLARI KAPATTI

İsrail polisi, protestocuları engellemeye çalışırken güç kullandı. Taraflar arasında arbede yaşandı. Meşaleler taşıyan bir grup gösterici polis engelini aşarak Tel Aviv'deki caddelerde yürümeye başladı. Göstericiler kentteki bazı yolları kapattı.

İsrail polisi, en az üç göstericiyi gözaltına aldı.

İsrailliler Netanyahu'nun istifası için sokaklar döküldü - 3. Resim

ESİR TAKASI ANLAŞMASI TALEP EDİLDİ

Öte yandan, Birüssebi (Berşeva), Hayfa gibi diğer kentlerde de hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

İsrailli esirlerin yakınları ve onları destekleyen yüzlerce kişi Batı Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutu yakınında toplandı. Göstericiler, hükümetten bir an önce Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası anlaşması talep etti.

İsrailliler Netanyahu'nun istifası için sokaklar döküldü - 4. Resim

İsrail'in kuzeyindeki Kayseriye'de bulunan Netanyahu'nun şahsi konutunun önünde de binlerce İsraillinin katıldığı protesto gösterisi yapıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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