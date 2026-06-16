İsveç Parlamentosu, göçmenlerin oturma izinlerinin belirli durumlarda iptal edilmesine imkan tanıyan tartışmalı yasa tasarısını kabul etti. Muhalefet ve insan hakları örgütleri düzenlemenin hukuki belirsizlik oluşturacağı uyarısında bulundu.

İsveç Parlamentosu, yetkililere göçmenlerin oturma izinlerini ödenmemiş borçlar, kayıt dışı çalışma, vergi yükümlülüklerini yerine getirmeme veya aşırılıkçı örgütlerle bağlantı gibi gerekçelerle iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onayladı. Yeni düzenleme, hem başvuru aşamasındaki izinleri hem de daha önce verilmiş oturma izinlerini kapsıyor.

Sağcı koalisyon hükümeti ve destekçisi İsveç Demokratları tarafından hazırlanan yasa, Eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde göç politikalarını sıkılaştırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Hükümet, 2022 seçimlerinden bu yana göçü azaltma ve suçla mücadele politikalarını ön plana çıkarırken, ülkede kalmak isteyenlerin toplumsal kurallara uyum göstermesi gerektiğini savunuyor.

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TARTIŞMALI YASA ELEŞTİRİLERİN ODAĞINA OTURDU

Öte yandan muhalefet partileri ve insan hakları kuruluşları, düzenlemenin suç olarak tanımlanmamış davranışlar üzerinden yaptırım uygulanmasına kapı aralayabileceğini belirterek yasayı eleştirdi.

Yasa, kabul edilemez davranışların kapsamını ayrıntılı biçimde tanımlamazken, hükümet ödenmemiş borçlar, vergi kaçırma, suç faaliyetleri ve aşırılıkçı örgütlerle bağlantıları örnek gösterdi. Oturma izinlerinin incelenmesi ve iptali konusunda yetkili kurum ise İsveç Göçmenlik Dairesi olacak. Kurumun kararlarına karşı göçmenlik mahkemelerine itiraz edilebilecek.

Göçmenlik Bakanı Johan Forssell, yasa teklifinin Mart ayında sunulması sırasında, “Doğru olanı yapmak için çaba göstermeyen hiç kimse ülkede kalmaya güvenememeli” ifadelerini kullanmıştı. Yeni düzenleme, göç politikalarına ilişkin tartışmaların seçim sürecinde de gündemde kalacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

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