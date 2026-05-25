İsveç’in Göteborg kentinde yolcu taşımaya başlayan sürücüsüz otobüs, ilk seferinde tramvayla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araç inceleme için seferden çekildi.

İsveç’in Göteborg kentinde toplu taşımada kullanılmaya başlanan sürücüsüz otobüs, hizmet verdiği ilk gün kazaya karıştı. Otonom otobüsün aniden fren yapmasının ardından arkadan gelen tramvay araca çarptı.

KAZADA YARALANAN OLMADI

İsveçli toplu taşıma şirketi Vasttrafik’in açıklamasına göre olayda can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı. Şirket sözcüsü Patrik Chi, kazanın ardından otobüsün teknik inceleme amacıyla hizmet dışı bırakıldığını açıkladı.

AFP'nin haberine göre, mart ayının sonundan bu yana Göteborg şehir merkezinde test sürüşleri yapan otobüs, bugün ilk kez yolcu taşıdı. Araçta, muhtemel bir durumda kontrolü devralabilecek bir sürücünün de bulunduğu belirtildi.

İsveç Ulaşım Ajansı (Transportstyrelsen), otobüsün yolculu deneme seferleri yapmasına 31 Temmuz 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde onay vermişti.

