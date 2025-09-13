Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsviçreli saat üreticisi Swatch'tan Trump'a 'pahalı' gönderme! 3 ve 9 yer değiştirdi, 2 günde tükendi

İsviçreli saat üreticisi Swatch, ABD Başkanı Trump yönetiminin İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39’luk gümrük vergisine göndermede bulunan özel bir saat serisini satışa sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, “What if… Tariffs?” adı verilen saat, kadrandaki 3 ve 9 rakamlarının yer değiştirmesiyle Trump’ın uyguladığı tarifelere dikkat çekiyor. 175 dolarlık saat, 2 günde tükendi.

İsviçreli saat üreticisi Swatch, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin geçen ay İsviçre’den yapılan ABD ithalatına uyguladığı yüzde 39’luk gümrük vergisine göndermede bulunan özel bir saat serisini satışa sundu.

SWATCH'DAN TRUMP'A GÖNDERME: 3 VE 9 YER DEĞİŞTİRDİ

Business Recorder'dan edinilen bilgilere göre, şirketten yapılan açıklamaya göre, “WHAT IF…TARIFFS?” adı verilen saat, kadrandaki 3 ve 9 rakamlarının yer değiştirmesiyle Trump’ın uyguladığı tarifelere dikkat çekiyor. İsviçre, yüksek kaliteli saat ve lüks ürün üretiminde öncü bir ülke olarak, bu yüksek tarifelere şaşkınlık ve tepki gösterdi.

Saatin fiyatı 139 İsviçre Frangı (yaklaşık 175 dolar) olarak belirlendi ve yalnızca İsviçre’de satışa sunuldu. Swatch yetkilisi, saatin “bilinçli bir gönderme” ve İsviçre hükümetine uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

2 GÜNDE TÜKENDİ

Swatch, ürünün kısa süreli bir satışa sahip olacağını vurguladı: “ABD, İsviçre’ye uyguladığı tarifeleri değiştirdiği anda bu saatin satışını derhal durduracağız” Yetkili, satılan saat sayısını paylaşmasa da modelin “büyük bir başarı” olduğunu ifade etti.

Şirketin internet sitesinde, bej ve mavi renkli saatin teslimatında yüksek talep nedeniyle 1-2 hafta gecikme olabileceği belirtiliyor. Saat, Zürih ve Cenevre havalimanlarındaki mağazalar dahil yaklaşık on Swatch mağazasında da satışta.

İsviçre hükümeti, tarifelerin açıklanmasından bu yana ABD yönetimiyle daha düşük vergi oranları için görüşmeler yürütüyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, CNBC’ye verdiği demeçte görüşmelerin “muhtemelen bir anlaşmayla sonuçlanacağını” ifade etti.

Kaynak: Dış Haberler

