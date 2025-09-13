Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD Başkanı Donald Trump felç mi geçirdi? Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Pentagon’da kaydedilen görüntüler, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzünün bir tarafını kontrol etmekte zorlandığı iddialarını güçlendirirken, sosyal medyada “felç” söylentileri yayıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 24. yıldönümü için Pentagon’da düzenlenen anma törenine katıldı. Ancak törende çekilen görüntülerde Trump’ın yüzünün bir tarafında sarkma olması, felç iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

79 yaşında ABD Başkanı seçilen Trump, dünyanın en yaşlı liderlerinden biri olarak küresel gündemin odağında.

Beyaz Saray, Temmuz ayında Trump’a kronik venöz yetersizlik teşhisi konulduğunu açıklamıştı. 

Hastalık, bacak damarlarının kanı kalbe yeterince taşıyamaması nedeniyle şişlik ve morluklara yol açabiliyor.

"YÜZÜNÜN SAĞ TARAFINI KONTROL EDEMİYOR"

Pentagon’daki tören sırasında sosyal medyada paylaşılan videolar, Trump’ın yüz ifadesinde anormallikler olduğu yorumlarına neden oldu. 

Politik yorumcu Adam Cochran, “Başkan’ın yüzünün sağ tarafını zar zor kontrol edebildiği görülüyor” dedi. Ben Meiselas ise, “Pentagon’daki görüntülerde korkunç görünüyordu, yüzü sarkmıştı ve nerede olduğunu bilmiyor gibiydi” ifadelerini kullandı.

TRUMP: ÇILGINCA SÖYLENTİLER

Trump ise iddiaları reddetti. İşçi Bayramı sonrası sağlık söylentileriyle ilgili konuşan Başkan, “Bunu görmedim. Çok çılgınca şeyler duydum. Geçen hafta birçok basın toplantısı yaptım, hepsi gayet iyi geçti. İki gün görünmedim diye ‘bir sorun var’ deniyor” dedi.

Trump ayrıca eski Başkan Joe Biden’a gönderme yaparak, “Biden aylarca görünmezdi, kimse sağlığı hakkında böyle şeyler söylemezdi” diye ekledi.

YANKEES MAÇINDA VE FOX NEWS'TE SAHNEYE ÇIKTI

Trump, Pentagon’daki törenden sonra aynı gün New York Yankees maçına katıldı ve burada basınla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ertesi gün Fox & Friends programında canlı yayına çıkarak uzun süre sorunsuz konuştu. 

BEYAZ SARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Beyaz Saray, Trump’ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapmadı. 

