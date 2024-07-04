İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 askere idam cezası
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 25 asker, isyancılarla savaşmayı reddettiği için idam cezasına çarptırıldı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu, altın ve kobalt gibi onlarca farklı değerli madenin çıkarıldığı bölge olarak biliniyor. Öte yandan Ruanda, Uganda ve Burundi gibi ülkelere sınır olan bölge, birçok silahlı örgütün faaliyet gösterdiği alan olarak dikkat çekiyor.
Yerel basındaki habere göre; ülkede bir askeri mahkemede yapılan duruşmada, isyancılarla savaşmak istemeyen 25 askerle ilgili karar açıklandı. Karara göre, ülkenin doğusundaki isyancılarla savaşmayı reddeden 25 askere idam cezası verildi.
BURUNDİ'DE ASKERLERE HAPİS CEZASI
Burundi'de geçen ay, komşu ülke KDC'de isyancılarla savaşmayı reddeden 270'ten fazla askere hapis cezası verilmişti.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı