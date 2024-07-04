İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 askere idam cezası

Yerel basındaki habere göre; ülkede bir askeri mahkemede yapılan duruşmada, isyancılarla savaşmak istemeyen 25 askerle ilgili karar açıklandı. Karara göre, ülkenin doğusundaki isyancılarla savaşmayı reddeden 25 askere idam cezası verildi. BURUNDİ'DE ASKERLERE HAPİS CEZASI Burundi'de geçen ay, komşu ülke KDC'de isyancılarla savaşmayı reddeden 270'ten fazla askere hapis cezası verilmişti. İlgili Haberler Kongo'da tekne faciası! 80 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu, altın ve kobalt gibi onlarca farklı değerli madenin çıkarıldığı bölge olarak biliniyor. Öte yandan Ruanda, Uganda ve Burundi gibi ülkelere sınır olan bölge, birçok silahlı örgütün faaliyet gösterdiği alan olarak dikkat çekiyor.