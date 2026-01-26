İtalya İsrail'e nota verdi! Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
Batı Şeria'da 2 İtalyan askerin bir İsrailli tarafından silahla tehdit edilmesinin ardından İtalya İsrail'e nota verdi. Bölgede bulunan silahlı İsrailli yerleşimciler, 2 İtalya askerini diz çöktürerek sorguya çekmişti.
- Olay, İtalyan askerlerin Avrupa Birliği büyükelçilerinden oluşan bir heyetin Filistin'in Ramallah kenti yakınlarında bir köy ziyaret öncesi hazırlık ve inceleme yapmak üzere seyahat ettiği sırada yaşandı.
- İsrailli, İtalyan askerleri silah zoruyla diz çöküp sorguya aldı.
- İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Büyükelçisi'ne olay ile ilgili 'şiddetli bir protesto' iletilmesini istedi.
- İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği İsrail hükümetine resmi protesto notası sundu.
- İtalya hükümeti, olayla ilgili İsrail ordusu, polis ve iç güvenlik teşkilatı Shin Bet ile temasa geçti.
- İtalyan askerler, yara almadan Kudüs'teki İtalya Başkonsolosluğu'na döndü.
İtalya Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 İtalyan askerin bir İsrailli tarafından silahla tehdit edilmesi üzerine İsrail Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.
İtalya, dün işgal altındaki Batı Şeria'da 2 İtalyan askerin bir İsrailli yerleşimci tarafından silahla tehdit edilmesi üzerine harekete geçti. İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırarak protesto notası verdi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Büyükelçisi’ne olayla ilgili "şiddetli bir protesto" iletilmesini istedi.
İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği ise İsrail hükümetine resmi bir protesto notası sunarak, Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusu, polis ve iç güvenlik teşkilatı Shin Bet ile temasa geçti.
İTALYA ASKERLERİNİ DİZ ÇÖKTÜREREK SORGUYA ÇEKTİLER
İtalya hükümet kaynaklarına göre yerleşimci olduğu değerlendirilen İsrailli, 2 İtalyan askeri silah zoruyla diz çöktürerek sorguya aldı. Olay, dün İtalyan askerler Avrupa Birliği büyükelçilerinden oluşan heyetin Filistin’in Ramallah kenti yakınlarında bir köye yapacağı ziyaret öncesi hazırlık ve inceleme yapmak üzere seyahat ettiği sırada yaşandı. Diplomatik plakalı bir araçla seyahat eden 2 asker, olayın ardından yara almadan Kudüs'teki İtalya Başkonsolosluğu'na döndü.