Netanyahu’ya yakın Israel Hayom, İran tehdidinin bittiğini yazdı, yeni tehlike olarak Türkiye’yi işaret etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, Orta Doğu dengelerine ilişkin analizinde Türkiye korkusunun ulaştığı boyutu açıkça itiraf etti.

İran tehdidinin artık eski anlamını yitirdiğini öne çıkaran gazete Türkiye’yi İsrail açısından yeni ve daha büyük bir risk olduğunu yazdı.

Yazar, Amit Segalanalizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin bölgesel etkisinin hızla arttığı vurgulayarak "İran tehdidi artık yok" dedi.

İsrail'de karar alıcıların artık odağını İran’dan Türkiye’ye çevirmesi gerektiğini ileri sürdü.

Israel Hayom, Türkiye’nin yalnızca askeri değil, siyasi ve diplomatik etki alanını da genişlettiğini aktardı.

"TÜRKİYE İSRAİL’İ KUŞATACAK"

Gazetede yer alan en çarpıcı ifadelerden biri, Türkiye’nin İsrail’i çevreleme planına yönelik iddia oldu. Analizde, ismi açıklanmayan üst düzey bölge kaynaklarına dayandırılarak, “Türk lider İsrail’i kuşatmaya çalışacak ve hayatını zorlaştıracak” değerlendirmesi aktarıldı.

Ürdün’ün Filistinli nüfus yapısı üzerinden Türkiye’nin etki alanına girmesi ihtimali sorgulanırken, Mısır ve Lübnan senaryoları da masaya kondu:

"Rejim düşecek ya da düşmeyecek, İran tehdidi bildiğimiz şekliyle artık yok. Zaten Filistinlilerin çoğunlukta olduğu Ürdün, Türkiye'nin etki alanına girerse ne olacak, Mısır ya da Lübnan düşerse ne olacak?" sorusu soruldu. On yıl veya daha kısa sürede Ankara'nın Orta Doğu'da hakimiyet kurmaya çalışacağı ileri sürülerek "Bölgedeki üst düzey bir kaynak Türk liderin İsrail'i kuşatmaya çalışacağını ve hayatını zorlaştıracağını tahmin etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

ORTA DOĞU’DA TÜRKİYE

Israel Hayom’a göre Ankara, önümüzdeki 10 yıl ya da daha kısa bir sürede Orta Doğu’da belirleyici güç olmayı hedefliyor. İsrail’in mevcut bölgesel hesaplarını doğrudan tehdit ettiğini yazan gazete, Türkiye ve Katar’ın Gazze Yönetim Kurulu’na dahil olmasına Tel Aviv’de ciddi bir itiraz yükselmediğini, kurulun sembolik görüldüğünü yazdı.

YPG DETAYI İSRAİL’İ RAHATSIZ ETTİ

Analizde, Suriye ordusunun YPG'ye yönelik operasyonlarına da özel yer ayrıldı. Bu gelişmelerin İsrail açısından endişe verici olduğuna değinilerek, Türkiye’nin Suriye sahasındaki ağırlığının artmasının Tel Aviv’de tedirginliğe neden olduğunu paylaşıldı.

“SUUDİ ARABİSTAN İLE NORMALLEŞME ÖLMÜŞTÜR”

Israel Hayom analizinde, Suudi Arabistan başlığına da yer verildi. “Suudi Arabistan ile normalleşme, en azından öngörülebilir gelecekte ölmüştür” denildi.

Yazar, Riyad yönetiminin son dönemde İsrail’e karşı açık bir kampanya yürüttüğünü, bunun hem İsrail’i hem de ABD’yi rahatsız etmesi gerektiğini ileri sürdü.

7 EKİM SONRASI DENGELER DEĞİŞTİ

Analizde, Eylül 2023’te İsrail ile Suudi Arabistan’ın normalleşmeye çok yaklaştığı, ancak 7 Ekim sonrası tüm sürecin tersine döndüğü hatırlatıldı. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Suudi Arabistan’ın tutum değiştirdiği öne sürüldü.

Netanyahu’nun bir kabine toplantısında normalleşme için “Olmazsa olmaz, zorla olmaz” dediği iddiası da yazıda yer aldı.

