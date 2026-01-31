İtalya'da restorasyon krizi! Roma’daki tarihi bazilikada yer alan bir melek freskinin Giorgia Meloni’ye benzetilmesi tartışma başlatırken, kilise yönetimi restorasyon incelemesi başlattı, Meloni ise iddiaya esprili bir paylaşımla karşılık verdi.

İtalya'da restorasyon krizi! İtalya’nın başkenti Roma’daki San Lorenzo in Lucina Bazilikası’nda bulunan ve bir meleği tasvir eden freskin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye benzediği iddiası tartışmalara neden oldu.

İtalya'da restorasyon krizi! Roma Papalık Vekilliği, freskin son restorasyonuna ilişkin inceleme başlatılacağını açıkladı. Bazı basın organlarında yer alan haberlerin ardından çok sayıda ziyaretçinin freskin bulunduğu bölümü görmek için bazilikaya gittiği belirtildi.

İtalya’nın başkenti Sosyal medyada da gündem olan iddiaya Başbakan Meloni, gülen emojili paylaşımıyla “Bir meleğe benzemiyorum.” cevabını verirken, restorasyonu yapan Bruno Valentinetti benzerlik iddialarını reddetti.

