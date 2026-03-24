Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ankara’da bir araya gelen İtalya İşletmeler Bakanı Adolfo Urso, tarihi iş birliğini duyurdu. Baykar ve Piaggio Aerospace ortaklığı üzerine konuşan Urso, Türkiye ile birlikte Avrupa’nın en geniş drone üretim platformunun hayata geçirildiğini açıkladı.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, ayağının tozuyla Ankara’ya inerek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile masaya oturdu. İki bakan arasındaki bir yıl içindeki üçüncü görüşme, Türkiye ve İtalya arasındaki sanayi diyaloğunun ulaştığı en yüksek seviyeyi teyit etti.

Görüşmede savunma, uzay ve enerji alanındaki kritik başlıklar karara bağlandı.

İtalyan Bakan Ankara'da ilan etti: "Baykar ile el sıkıştık, Avrupa'nın en büyük İHA platformu hayata geçiyor"

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK İHA MERKEZİ OLACAĞIZ"

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İtalyan Bakan Urso, Türkiye ile kurulan ortaklığın stratejik öneminden bahsederek şunları söyledi:

"İtalya ile Türkiye arasındaki sağlamlaşan endüstriyel ilişkiler, Piaggio Aerospace ile Baykar arasındaki iş birliği gibi somut ortaklıklara dayanmaktadır. Bu iş birliği, Avrupa'nın en geniş drone üretim platformunu hayata geçirmiştir. Türkiye ile birlikte Avrupa'da en büyük İHA merkezli en büyük güç olacağız"

Öte yandan Bakan Urso, görüşmenin başında Katar’da meydana gelen ve Türk askeri personelinin hayatını kaybettiği trajik uçak kazası nedeniyle İtalyan Hükümeti adına derin taziyelerini iletti.

İtalyan Bakan Ankara’da ilan etti: "Baykar ile el sıkıştık, Avrupa’nın en büyük İHA platformu hayata geçiyor"

DEV GÖREV GÜCÜ FAALİYETE GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin geçtiğimiz Nisan ayında üzerinde mutabık kaldıkları "Bakanlar Görev Gücü" ilk toplantısını bugün yapacak. 2025 yılında 29 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan iki ülke, savunma ve sanayideki bu entegrasyonu yeni yatırımlarla taçlandıracak.

İtalyan Bakan Ankara’da ilan etti: "Baykar ile el sıkıştık, Avrupa’nın en büyük İHA platformu hayata geçiyor"

İki ülkenin kurumsal heyetleri, savunma ve uzay alanında ortak bir operasyonel yol haritası belirlemek üzere bir araya gelecek.

3,2 MİLYAR AVRONUN 2,4 MİLYARI SİLAHLI İHA'LARA

İtalyan savunma dergisi RID'e göre, İtalya’nın “DPP 2025–2027 Çok Yıllı Savunma Programlama Belgesi” kapsamında insansız sistemler için 3,2 milyar avro bütçe ayrıldı. Bunun 2,9 milyar avrosu hava platformlarına, 300 milyon avrosu deniz sistemlerine yönlendiriliyor. Belgede, İtalyan Hava Kuvvetleri’nin yeni silahlı insansız hava araçları (SİHA) programı için 2,4 milyar avroluk bir kaynak öngörülüyor.

Savunma analisti Tommaso Massa programın ölçeğinin Leonardo–Baykar Aerospace (LBA) Systems ortaklığını da kapsayabilecek nitelikte olduğunu yazdı. Plan, İtalya’nın altıncı nesil savaş uçağı projeleriyle entegre “kanat arkadaşı” sistemlerini ve çok rollü insansız hava platformlarını içeriyor.

Projenin, ReArm Europe girişimi kapsamında yürütülen otonom sistem yatırımlarına entegre edilmesi halinde, iki NATO üyesi ülkenin sanayi ekosistemleri arasında doğrudan bir köprü kurulabilecek.

