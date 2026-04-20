İtalyan dergisi L’Espresso'nun, İsrail zulmünü simgeleyen işkence kapağıyla dünya gündemine taşıdığı Filistinli Abu al-Rub isimli kadın, görüntülerin yayılmasının ardından büyük bir kışkırtma kampanyasına maruz kaldığını söyledi. Filistinli avukat, bu durumun yalnızca kendisi için değil, çocukları için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

İtalya’nın en prestijli yayınlarından biri olan L’Espresso, son sayısında İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarını ve Filistinlilere yönelik zulmünü çok sert bir dille hedef aldı. Derginin kapağında İsrailli bir askerin Filistinli bir kadını taciz ettiği anlara ait bir kare kullanılırken, görsele, ‘İstismar’ anlamına gelen ‘L’abuso’ başlığı atıldı.

İtalyan dergi İsraili rahatsız etmişti: Kapaktaki Filistinli kadın sessizliğini bozdu: Hedef haline getirildim

"GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞTIĞIMIZ ZORLUKLARIN SADECE BİR KISMI"

Görüntülerin yayılmasının ardından açıklamalarda bulunan Abu al-Rub, L’Espresso kapağında yer alan fotoğrafın, 2025 sonunda Batı Şeria’daki bir saldırı sırasında çekildiğini ve Filistinlilerin günlük hayatında karşılaştığı zorlukların sadece küçük bir kısmını yansıttığını belirtti. Fotoğrafın uluslararası alanda geniş yankı uyandırdığını ifade eden avukat, görüntünün tekil bir olay değil, sahada süregelen sistematik şiddetin bir parçası olduğunu dile getirdi.

İŞGALCİLERİN HEDEFİ HALİNE GELDİ

Kapağın ardından sosyal medyada işgalcilerle bağlantılı hesaplar tarafından hedef haline geldiğini söyleyen Abu al-Rub, “Bu kışkırtma sadece benim değil, dört çocuğumun güvenliği açısından da endişe verici” dedi. Daha önce ailesinin bulunduğu aracın saldırıya uğradığını anlatan avukat, çocuklarının hâlâ psikolojik etkiler yaşadığını aktardı.

Yaşananlara rağmen topraklarına bağlılıklarının sürdüğünü vurgulayan Miead Abu al-Rub, artan baskı ve saldırıların Filistinlileri yıldırmayacağını belirterek, “Topraklarımızda kalacağız ve ne olursa olsun savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu yayın, İsrail’in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled’in tepkisini çekmişti. Peled, kapağın kamuoyunu yanıltıcı olduğunu, görselin bağlamından koparıldığını ve bu tür içeriklerin antisemitizmi (Yahudi düşmanlığı) körüklediğini savunmuştu. İsrail yanlısı bazı çevreler ise, fotoğrafın tamamen kurgu veya sahte olduğunu ileri sürmüştü.

Dergi ise haberin doğruluğunu savunarak görüntüleri destekleyen video kayıtlarını paylaşmıştı.

