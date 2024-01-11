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    İzmir'e ulaşamadan Umman'da kaybolan gemiye İran'ın el koyduğu ortaya çıktı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Irak'tan yola çıkan ve İzmir'deki Aliağa petrol rafinerisine gelmesi planlanan gemi Umman açıklarında kaybolmuştu. Petrol tankeri yüklü gemiye, İran'ın el koyduğu ortaya çıktı. İddiaya göre İran geçen yıl ABD tarafından İran petrolünün çalınmasının ardından misilleme olarak gemiyi ele geçirmişti. Konuyla ilgili TÜPRAŞ'tan da açıklama geldi.

    İzmir&#039;e ulaşamadan Umman&#039;da kaybolan gemiye İran&#039;ın el koyduğu ortaya çıktı
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Irak'tan İzmir'e doğru yola çıkan St Nikolas adlı petrol gemisi ile öğleden sonra irtibat kesilmişti. Gemiye Umman açıklarında İran'ın el koyduğu ortaya çıktı.

    İRAN'DAN ABD'YE MİSİLLEME

    İran basınında yer alan haberlerde, Irak'ın Basra limanından İzmir'e petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "St Nikolas" adlı tankere geçen yıl “Suez Rajan” adıyla seyrettiği sırada ABD tarafından el konulduğu hatırlatılarak, "Geçen yıl ABD tarafından İran petrolünün çalınmasının ardından St Nikolas tankerine bu sabah İran Deniz Kuvvetleri tarafından yargı kararıyla el konuldu. Tanker İran limanlarına doğru yol alıyor” denildi.

    GEÇEN YIL ABD İRAN PETROLÜNE EL KOYMUŞTU

    Eski adı Suez Rajan olan St Nikolas tankeri, geçen yıl ABD tarafından el konulduğunda İran’a ait 980 bin varilden fazla ham petrolü taşıyordu. ABD o dönemde İran’ı yaptırımları ihlal ederek Çin'e kaçak petrol ihraç ettiğin iddia etmişti. Afrika'nın güneyinde ABD donanması tarafından el konulan tanker, ABD’nin Teksas eyaleti kıyılarına çekilmiş, tankerin taşıdığı İran'a ait petrol daha sonra satılmıştı. Tankerin adı ise yükü boşalttıktan sonra St Nikolas olarak değiştirilmişti.

    İran ise Suez Rajan’a el konulmasının ardından misilleme olarak geçtiğimiz sene Marshall Adaları bandıralı ABD merkezli enerji şirketi Chevron tarafından işletilen "Advantage Sweet" adlı petrol tankerine ve "Niovi" adlı Panama bandıralı petrol tankerine el koymuştu.

    TANKERDE 19 MÜRETTEBAT BULUNUYOR

    Tankeri işleten Yunanistan merkezli Empire Navigation şirketinden yapılan açıklamada da, 145 bin ton petrol taşıyan tankerle temasın kaybedildiği duyuruldu. Tankerde 18'i Filipin, 1'i Yunan olmak üzere 19 mürettebat bulunduğu belirtildi.

    TANKERİ TÜPRAŞ'IN KİRALADIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Tankeri kiralayan Tüpraş tarafından yapılan açıklamada ise, “Irak devlet petrol şirketi SOMO’dan satın aldığımız ve Basra Limanı’ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan gemi yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır. Tüm rafineri operasyonlarımız planlandığı şekilde devam etmekte olup, olayın rafineri operasyonlarımıza bir etkisi bulunmamaktadır” denilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    IranAbdKayıp Gemi
    Haberler > Dünya > İzmir'e ulaşamadan Umman'da kaybolan gemiye İran'ın el koyduğu ortaya çıktı
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