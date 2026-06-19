Japonya'da başkent Tokyo'ya bağlı Kita bölgesinde bir ilkokulda çıkan yangında 8 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı, 300'den fazla öğrenci tahliye edildi. Olaya ilişin soruşturma başlatıldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Kita bölgesindeki bir ilkokulda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında 8 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı, okulda eğitim gören 300'den fazla öğrenci tahliye edildi.

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YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, öğrencilerin durumunun ağır olmadığını, çoğunun dumandan etkilendiğini belirtti. Yerel itfaiye birimleri, okulun 4. katındaki müzik odasında başlayan yangının çıkış nedenini araştırdıklarını bildirdi.

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