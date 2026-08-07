PMYO (polis alımı) 2026 başvuruları başladı! Polis Meslek Yüksekokulu başvuru şartları ve taban puanları

7 Ağustos itibarıyla PMYO 2026 başvuruları başladı. 3.250 polis öğrenci alımının yapılacağı süreçte polis meslek yüksekokulu başvuru tarihleri, TYT taban puanı ve polislik şartları adayların gündeminde yer alıyor.

Polis Akademisi Başkanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için gerçekleştirilecek PMYO polis alımı sürecinin ayrıntılarını duyurdu. Polis meslek yüksekokulu başvuru işlemlerinin başlamasıyla birlikte adaylar PMYO 2026 kontenjanlarını, TYT puan şartını, yaş ve boy kriterlerini araştırmaya başladı. Peki, PMYO başvurusu nasıl yapılır, polislik şartları neler ve 3.250 polis öğrenci alımında taban puan kaç?

PMYO 2026 GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2026-2027 eğitim öğretim yılı için toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Kontenjanın 2 bin 560'ı erkek, 630'u kadın adaylara ayrılırken, şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları kapsamında ayrıca 60 aday alınacak. Eğitim ve sınav sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler polis memuru olarak atanacak.

PMYO başvuruları 7 Ağustos 2026 saat 08.00'de başladı ve 13 Ağustos 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Adaylar Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden e-Devlet bilgileriyle başvurularını gerçekleştirebilecek. 2026 yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmak için on katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

PMYO 2026 başvuruları başladı! PMYO (polis alımı) taban puanları ve başvuru şartları

PMYO TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2026 yılı 25. Dönem PMYO alımında uygulanacak TYT taban puanı Polis Akademisi tarafından açıklandı. Buna göre adayların ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026 YKS'nin TYT puan türünden en az 250,000 ham puan almış olması gerekiyor.

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları için ise farklı bir taban puan uygulanacak. Bu kapsamdaki adayların 2026 TYT'den en az 200,000 ham puan almaları yeterli olacak. (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

Ön başvuruların tamamlanmasının ardından erkek ve kadın adaylar kendi gruplarında TYT puanlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak. PMYO Giriş Yönetmeliği kapsamında her bir cinsiyet için ilan edilen öğrenci kontenjanının 10 katına kadar aday, sonraki sınav aşamalarına katılmak üzere çağrılacak.

PMYO 2026 başvuruları başladı! PMYO (polis alımı) taban puanları ve başvuru şartları

POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PMYO'ya başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. Yaş şartında ise 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak ve 1 Ocak 2026 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak esas alınıyor. Buna göre 1 Ocak 2001 ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.

PMYO (polis alımı) 2026 başvuruları başladı! Polis Meslek Yüksekokulu başvuru şartları ve taban puanları

Fiziki şartlarda kadın adayların en az 162 santimetre, erkek adayların ise en az 167 santimetre boyunda olması gerekiyor. Adayların beden kitle indeksinin de 18 dahil ile 27 dahil arasında bulunması şartı aranıyor. Sağlık durumunun ilgili yönetmelikte belirlenen kriterlere uygun olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve silahlı görev yapmaya hukuki engel bulunmaması da aranan şartlar arasında.

Başvuracak adayların ayrıca kamu haklarından mahrum bulunmaması, belirli suçlardan mahkumiyetinin veya devam eden soruşturma ve kovuşturmasının bulunmaması, alkol veya uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olması gerekiyor. Geçici kayıt tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak da başvuru koşulları arasında yer alıyor.

PMYO 2026 başvuruları başladı! PMYO (polis alımı) taban puanları ve başvuru şartları

PMYO BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden e-Devlet bilgileriyle gerçekleştiriliyor. Sınav takvimi, sınav yeri ve sonraki aşamalara ilişkin duyurular ise Polis Akademisinin resmi internet sitesinden ilan edilecek.

2026 YILI 25. DÖNEM PMYO GİRİŞ SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLATINIZ

Sıkça Sorulan Sorular PMYO 2026 başvuruları ne zaman? 2026 yılı 25. Dönem PMYO ön başvuruları 7 Ağustos saat 08.00'de başladı. Başvurular 13 Ağustos 2026 saat 17.00'de sona erecek. 2026 PMYO taban puanı kaç? Genel adaylar için 2026 TYT'den en az 250,000 ham puan alınması gerekiyor. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için taban puan 200,000 olarak belirlendi. PMYO 2026 kaç kişi alacak? Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 560 erkek, 630 kadın ve şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları kapsamında 60 aday olmak üzere toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak.

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