ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda art arda duyulan silah sesleri panik yaşanmasına sebep oldu açtı. Silahın bir grup arasında çıkan kavga sırasında ateşlendiğini tespit eden polis, 17 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

ABD’nin New York kentinde bulunan dünyaca ünlü Times Meydanı’nda peş peşe duyulan silah sesleri panik yaşanmasına sebep oldu.

1 KİŞİ BOYNUNDAN BIÇAKLANDI, SİLAH SESLERİ DUYULDU

New York Polis Departmanından edinilen bilgilere göre; olay yerel saatle 15.30 sıralarında meydana geldi. Kalabalık bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 26 yaşındaki bir şahıs boynundan bıçaklanırken, 17 yaşındaki bir şüpheli aynı gruba silahla ateş açtı.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Times Meydanı’nda yankılanan silah sesleri korkuya sebep olurken, kurşunların şans eseri kimseye isabet etmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Silahı ateşleyen şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Boynundan yaralanan 26 yaşındaki şahsın ise bölgedeki bir hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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