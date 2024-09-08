Japonya'da pirinç krizi büyüyor! Stoklar tükendi, market rafları boş kaldı

Japon yemek kültürünün en önemli besin maddesi olarak bilinen pirinç, ülkede büyük krize neden oldu. Stoklar tükenince birçok markette raflar boş kaldı, bazıları ise müşteri başına satış kısıtlaması getirdi.

Japonya'da sık sık meydana gelen doğal afetler, turistlik patlamanın getirdiği ek tüketim ve üretimin olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sonucu ülkede pirinç bulmak zorlaştı. Birçok markette pirinç rafları boş kaldı, raflara 'Arz eksikliği nedeniyle pirinç satışı yapılamamaktadır' uyarıları asıldı.

"MÜŞTERİYE 'YOK' DİYORUZ"

Tokyo’nun en turistik bölgelerinden Ueno'da bir Türk restoranında çalışan Yakup Baran, pirinç kıtlığının gıda işletmelerini olumsuz etkilediğini söyledi. Pirinç bulmakta zorlandıklarını aktaran Baran, "Elinde stok olan yerler de 3-5 kilo veriyor. O da bize yetmiyor” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle menülerindeki pilav içeren yemekleri hazırlamakta zorlandıklarını söyleyen Baran "Müşteriye ‘yok’ diyoruz" dedi.

"JAPONLAR İÇİN PİRİNÇSİZ HAYAT ÇOK ZOR"

Pirincin Japonlar için çok önemli olduğunu söyleyen Ryu Wakayama da, süpermarketler dahil hiçbir yerde pirinç bulamadığını ifade etti. Bu durumun hayatı olumsuz etkilediğini vurgulayan Wakayama, "Japonlar için pirinçsiz hayat çok zor" şeklinde konuştu.

Yusaku Maeda ise, pirinç arzında yaşanan sorunların deprem ve tayfun gibi doğal afetler sonrasında oluşan stok yapma eğiliminden kaynaklandığını ifade etti.

STOKLARDA REKOR DÜŞÜŞ

Japonya'da özel sektörün elindeki pirinç stoku Haziran ayında 1,56 milyon tona düşerek 1999 yılında bu alanda veri toplanmaya başlanmasından bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Her yıl ortalama 100 bin ton azalan pirinç talebi ise Haziran 2024'e kadarki 1 yıllık sürede önceki yıla göre 110 bin ton artarak 7,02 milyon tona yükselmişti.

Pirinç talebindeki artışın nedenleri arasında rekor sayıdaki yabancı ziyaretçinin tüketimi artırması ve iklim koşulları nedeniyle arzda yaşanan düşüş gösterilmişti. Yaşanan doğal afetlerin ise stok yapma eğilimini artırdığı yorumları yapılmıştı.