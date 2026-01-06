ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya eyaletine yönelik geniş kapsamlı bir dolandırıcılık soruşturmasının resmen başladığını açıkladı. Trump, soruşturmanın doğrudan California Valisi Gavin Newsom’u da kapsadığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya eyaletine yönelik geniş kapsamlı bir dolandırıcılık soruşturmasının resmen başladığını açıkladı. Trump, soruşturmanın doğrudan California Valisi Gavin Newsom’u da kapsadığını duyurdu.

76,5 MİLYAR DOLARLIK İDDİA

Trump yönetimi, California’da vergi mükelleflerine ait 76,5 milyar dolardan fazla kamu kaynağının usulsüz biçimde kullanıldığı iddiası üzerinden harekete geçti. Soruşturmanın federal düzeyde yürütüldüğü ve eyalet yönetiminin tüm mali işlemlerinin mercek altına alındığı aktarıldı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tutuklanacak mı? Trump açıkladı

Trump sosyal medya hesabı Truth Social'da "Kaliforniya, Vali Gavin Newsom yönetiminde, mümkünse Minnesota’dan bile daha yolsuz. California’ya yönelik dolandırıcılık soruşturması başladı. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

MADURO OPERASYONU ABD’Yİ KARIŞTIRDI

Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun ABD tarafından tutuklanmasının ardından Washington’da siyasi gerilim zirveye çıkmıştı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom başta olmak üzere üst düzey Demokrat isimler, Başkan Donald Trump ve yönetimini eleştirmişti.

2028’de Beyaz Saray için adı geçen Gavin Newsom, ABD güçlerinin Karakas’ta düzenlediği ve “Absolute Resolve” adı verilen askeri operasyonu desteklemediğini duyurdu.

Newsom, Maduro’yu “haydut ve suçlu” olarak tanımlarken, Trump’ın Venezuela’yı yönetme söylemine karşı çıktı. Newsom, petrol odaklı bir yaklaşımın ABD için tehlikeli olduğunu savunmuştu.

NEWSOM SUÇLU MU?

Cumhuriyetçilere göre soruşturmanın merkezinde, California Valisi Gavin Newsom döneminde eyalet bütçesinin kötü yönetilmesi ve kamu kaynaklarının sistematik biçimde israf edilmesi yer alıyor.

"SACRAMENTO KARTELİ" İDDİASI

Cumhuriyetçi çevreler, Newsom’un yönetimini “Sacramento karteli” olarak nitelendirmişti. İddialara göre California’da vergi mükelleflerine ait 72 milyar ila 250 milyar dolar arasında kamu kaynağı ya kötü yönetildi ya da tamamen boşa harcandı.

Eyalet bütçesinin, içerideki siyasi aktörler ve çıkar grupları için bir kaynak havuzuna dönüştüğü savunuluyor.

"MİLYARLARCA DOLAR ÇALINIRKEN SESSİZ KALDILAR"

Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi adına konuşan Sözcü Christian Martinez, Demokratların California aileleri bedel öderken milyarlarca dolarlık kamu parasının ortadan kaybolmasına göz yumduğunu söyledi.

NEWSOM TUTUKLANACAK MI?

ABD hukuk sisteminde bir eyalet valisi hakkında yürütülen federal soruşturmalarda, savcılığın delil toplama sürecini tamamlamadan herhangi bir gözaltı kararı verme Newsom’un dosyada doğrudan sorumlu olarak yer alıp almadığı ve suç isnadının kişisel mi yoksa idari mi olduğu bu başlıkta belirleyici olacak.

