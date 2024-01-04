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    Kanada'da 141 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

    Kanada'nın Calgary kentinde 141 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Kent, Aralık ayında adeta kavrulurken, en son bu kadar yüksek sıcaklığın 141 yıl önce yaşandığı açıklandı.

    Kanada&#039;da 141 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
    Dünya Haberleri  / Calgary CTV News

    Ülkenin güney batısında yer alan Calgary'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Geçtiğimiz ay, Aralık 2023'te Calgary kenti sıcaklık rekoru kırmış, kent çapında, kayıtlı olan son 141 yılın en sıcak günlerini yaşamıştı. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların bugün daha da yükseleceğini tahmin ediyor.

    KANADA EN SICAK GÜNLERİNİ YAŞIYOR 

    8 Aralık'ta oluşturulan haritaya göre, 30 Kasım itibarıyla Kanada'nın yüzde 72'sinden fazlası orta ila olağanüstü kuraklık koşullarıyla karşı karşıyaydı. Milyonlarca insanın ve hayvanların besin kaynağı olan tarım alanlarının yüzde 81'i de kuraklık riskiyle karşılaşan alanların içinde. 

    Kanada Su Kaynakları ve İklim Değişikliği Araştırma Başkanı John Pomeroy, Salı günü CTV'nin Your Morning programında, "2023, Kanada'da daha önce hiç görmediğimiz bir yıldı." ifadesini kullandı. 

    Agri-Food Canada'nın haritasına göre daha yüksek yoğunluktaki kuraklıklar batıda Britanya Kolumbiyası, Alberta ve Kuzeybatı Toprakları gibi yerlerde yoğunlaşıyor. Calgary'nin doğusundaki bölgelerde yaşayanlar ise "aşırı" ve "istisnai" kuraklık koşullarıyla karşı karşıya. 

    Saskatchewan Üniversitesi Hidroloji Merkezinin yöneticisi de olan John Pomeroy, 2023'ün bu kadar kurak bir yıl olmasının birkaç nedeni olduğunu söyledi. Pomeroy, "(Hava) gerçekten sıcaktı, bazı bölgelerde yıl boyunca sürekli olarak normalin beş derece üzerinde görüldü. İlkbaharda çok düşük bir kar kütlesinin olması, dağlardan gelen nehir akışının azalması ve buzullarımızın büyük ölçüde daralması anlamına geliyordu" dedi. 

    Pomeroy'e göre, nem eksikliği aynı zamanda Kanada'da şimdiye kadarki en kötü orman yangınlarının yaşanmasını da tetikledi. 

    KURAKLIK SEZONU DEVAM EDECEK Mİ? 

    Yüksek sıcaklıklar ve yağış eksikliği nedeniyle dağlardan akan suyun bile yavaşladığını belirten Pomeroy, "Bu, yıl sonunda sulama potansiyelini sınırladı ve bu rezervuarlar şu anda çok çok kuru. Yani bu bizi gelecek yıl için istikrarsız bir duruma sokuyor." dedi. 

    Tarım-Gıda raporunda, ülkenin bazı bölgelerinde yağış açığının artmaya devam ettiği belirtiliyor. Pomeroy, "Bu eğilim son 3 aydır devam ediyor." şeklinde bilgi verdi. 

    Uzmanlar, Kanada'da kar ve yağmur olmamasının, 2024 yılında ülkeyi daha fazla etkilemesi beklenen, doğal olarak meydana gelen hava durumu olayı El Nino'nun "belirleyici özelliği" olduğunu söylüyor.

    Kanada Meteoroloji Servisi'nin ulusal uyarı hazırlığı meteoroloğu Jen Smith ise, "Kışın kar yağmasını bekleyebiliriz, hâlâ soğuk dönemler bekleyebiliriz. Sadece mevsimsel ortalama daha sıcak." dedi. 

    Pomeroy, devam eden kuru koşulların ve yağış eksikliğinin gölleri, sulak alanları, yeraltı sularını ve rezervuarları etkilediğini sözlerine ekledi. İlkbahar ve yaz aylarında artan sıcaklardan önce bu durumun değişmesi gerektiğini söyledi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Calgary CTV News
    Hava Sıcaklığı
    Haberler > Dünya > Kanada'da 141 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
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