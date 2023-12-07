Kanadalı yazar Engler: Batılı devletler, İsrail lobisi nedeniyle ateşkesi dillendirmeye korkuyor

7 Aralık 2023 11:14 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:43

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ediyor. Batılı devletlerin, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına yaklaşımını değerlendiren Kanadalı aktivist ve yazar Yves Engler, İsrail'in, tüm dünyada çok geniş çaplı lobi faaliyetinde bulunduğunu ve bu nedenle Batılı devlet yetkililerinin, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliamı görmezden geldiğini söyledi. Engler, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sivilleri hedef alan saldırılarının korkunç olduğunu vurguladı.

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ DERECEDE İNSANLIK DIŞI"

"Gördüklerimiz, çocukların öldürülmesi, altyapının tahrip edilmesi ve yeni doğmuş bebeklerin kuvözlerden kaçırılması gibi olaylar beni dehşete düşürüyor" diyen Engler, İsrail'in Gazze'ye 2009, 2014 ve 2021'de de benzer şekilde saldırdığını ancak, 7 Ekim'de başlayan saldırıların öncekilere göre görülmemiş derecede "insanlık dışı" olduğunu kaydetti.

Batılı devletlerin, İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşimlere saldırmasında büyük payı olduğunu ifade eden Engler, "Bu siyasi olarak korkunç bir şey. Mesela vatandaşı olduğum Kanada'nın İsrail'in katliamlarını desteklemesi dehşet verici. Büyük bir adaletsizlik. Kanada, İsrail'in saldırılarını desteklediği için açıkça özür dilerim" ifadesini kullandı.

"GAZZE'DEKİ KATLİAM, İSRAİL'İ DESTEKLEYENLERDE KARA BİR LEKE OLACAK"

Engler, Batılı politikacıların kişisel çıkarları için Gazze'deki "soykırım" ve şiddete karşı harekete geçemediğini dile getirerek, Gazze'deki katliamın, İsrail'i destekleyen siyasetçilerin kariyerlerinde kara bir leke olacağını aktardı. Batılı hükümetlerin aksine halkların İsrail'in Gazze'deki katliamlarını desteklemediğini ve buna karşı çıkarak bedel ödediğini vurgulayan Engler, "Batılı devletler siyaset ve medya olarak Filistin karşıtı olsa da İsrail'i desteklemeyen ve bu durumu protesto eden pek çok insan olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

“BATI, İSRAİL İSTEMEDİĞİ İÇİN ATEŞKES İSTEMEYE KORKUYOR”

Engler, Batılı devletlerin, Ukrayna savaşı ve Gazze'deki katliamlara farklı tepkiler verdiğine işaret ederek, "İnsan haklarına, uluslararası hukuka ve kurallara dayalı uluslararası düzene inandıklarını söyleyen Batılı hükümetler, Gazze'de açıkça işlenen korkunç suçların doğrudan ortağıdır. Batılı devletler şu an ateşkes istemiyor çünkü İsrail ateşkes istemiyor. Hatta Batı, ateşkesi dillendirmeye korkuyor" dedi.

İsrail'in özellikle ABD'de ve Kanada'da geniş çaplı lobi faaliyeti yürüttüğünü belirten Engler, Tel Aviv hükümetinin ABD'nin karar alma mekanizmalarında çok aktif bir rol oynadığını anlattı.

"İSRAİL'E SİLAH SATTIKLARI İÇİN SAVAŞ İSTİYORLAR"

ABD'nin önde gelen savunma sanayi firmalarının da İsrail'e silah sattıkları için saldırıların durmaması yönünde siyasilere baskı yaptığını kaydeden Engler, şöyle devam etti:

"ABD hükümetinin içinde savaşı seven yapılar var. Eğer bir silah şirketiyseniz, İsrail'in saldırıları açıkçası sizin için iyi bir şey. ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarını silah şirketleri finanse ediyor ve bu kuruluşlar açıkça Gazze'deki katliamı destekliyor. Bu silah şirketlerinin çok büyük siyasi gücü de var. Ayrıca ABD siyasetinde etkili olan bazı radikal kesimler de Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir bölgesel savaş istiyor."

"KANADA HÜKÜMETİNİN, İSRAİL ALEYHİNE KONUŞMASI İMKANSIZ"

Kanada'nın da İsrail ile pek çok alanda ortak projeler yürüttüğünü hatırlatan Engler, bu nedenle hükümetin İsrail aleyhinde açıklama yapmasının imkansız olduğuna değindi.

Yves Engler, Kanada'nın Filistinlilere ait topraklarda Yahudi yerleşim birimleri inşa etmeye devam eden kurumlara destek verdiğinin altını çizerek, "Siyonist sivil toplum kuruluşları, Kanada hükümetinin verdiği geri ödemesiz paralarla Filistin'deki hukuksuz yerleşim birimlerinin yapımını finanse ediyor. Hatta bu kuruluşlar Kanada'da İsrail ordusu için askere alım yapıyor. Kanada, İsrail'in saldırılarının suç ortağı" şeklinde konuştu.

“İSRAİLLİ YETKİLİLERİN BAŞKA ÜLKEYE GİTMELERİ ZORLAŞABİLİR”

Avrupa toplumunun duygusal olarak Gazze'deki savaştan çok etkilendiğini ve İsrailli yetkililerin cezalandırılması için hükümetlere baskı yaptığını dile getiren Engler, bu baskıların devam etmesi halinde İsrailli yetkililer için zor bir sürecin başlayabileceğini söyledi.

Engler, geçmişte bazı ülkelerin Filistinlileri katleden İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarttığına işaret ederek, "İsrailli yetkililerin farklı ülkelere seyahat etmekte zorlanacağını düşünüyorum. Bu tutuklama kararlarının Avrupa'da ve diğer ülkelerde yaygınlaşacağını tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle devlet olarak uluslararası mahkemelerde yargılanmasının şimdilik uzak bir ihtimal olduğunu aktaran Engler, "İsrail, ABD'nin diplomatik ve güvenlik korumasına sahip olduğu sürece muhtemelen yargılama olmayacaktır. Dava açılırsa Uluslararası Ceza Mahkemesinin düzgün bir şekilde yargılama yapmasını bekliyor muyum? Muhtemelen hayır" dedi.

"İSRAİL'E KARŞI BOYKOTLARI DESTEKLİYORUM"

Özellikle ABD'nin ve İsrail'i destekleyen diğer devletlerin İsrail'e karşı boykotun yaygınlaşmaması için ciddi çaba sarf ettiğini dile getiren Engler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyanın pek çok yerinde boykotların başarılı olabilmesi için siyasi iklimi boykota daha elverişli olan ülkelerde yapılmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Kanada ve ABD'de çok büyük bir İsrail lobisi olduğu için bunun başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Sanatçıların İsrail'de konser vermemeleri için baskı yapılmasına ilişkin uluslararası kampanyalara destek sağlanabilir. Bu kampanyaların oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Boykotu prensipte her zaman destekliyorum."