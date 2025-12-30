ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida’da gerçekleştirdiği kapalı kapılar ardındaki görüşmede tansiyonun yükseldiği ortaya çıktı. Axios’a konuşan kaynaklara göre Trump, Netanyahu’ya Batı Şeria’daki politikalar konusunda açık ve sert bir uyarıda bulundu. Washington yönetimi, İsrail’in sahadaki adımlarının mevcut mutabakatları zora soktuğunu belirtirken, Trump’ın “Batı Şeria’ya dokunma, uzlaşıyı bozma” mesajını net şekilde ilettiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey danışmanları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan işgal altındaki Batı Şeria’da izlenen politikaları değiştirmesini istedi.

Florida’da gerçekleşen kapalı toplantıda masada Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner de yer almıştı.

WASHİNGTON’DA İSRAİL ENDİŞESİ

Axios'ta yer alan bilgilere göre ABD yönetimi, Batı Şeria’daki gerginliğin kontrol dışına çıktığı görüşünü Netanyahu’ya doğrudan aktardı.

Kapalı kapılar ardında Trump Netanyahunun yüzüne haykırdı! Batı Şeriaya dokunma, mutabakata uy!

Beyaz Saray ekibi, bölgede yaşanacak sert bir tırmanışın Gazze’de sağlanan ateşkesi zora sokacağı ve Abraham Anlaşmaları’nın genişlemesini kilitleyeceği kanaatini paylaştı.

PROVOKASYONLARA AÇIK UYARI

Trump ve danışmanları, Netanyahu’dan provokatif adımlardan uzak durmasını ve Batı Şeria’daki ortamı sakinleştirmesini talep etti.

Görüşmede İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Filistin Yönetimi’nin mali krizi ve İsrail yerleşimlerinin genişlemesi başlıkları gündeme geldi.

YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ MASADAYDI

Görüşmeye yakın kaynaklar, Netanyahu’nun yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddeti konusunda sert konuştuğunu ve ek önlemler alacağını söylediğini aktardı. Washington cephesi ise sahadaki tabloyu yetersiz buldu.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AYRIŞMA MESAJI

Netanyahu ile görüşmenin ardından konuşan Trump, ABD ile İsrail’in Batı Şeria konusunda tam bir mutabakat içinde olmadığını söyledi.

Trump, iki ülkenin Batı Şeria başlığında uzun süredir ciddi bir görüş ayrılığı yaşadığını kabul etti.

İŞGALİN AĞIR BİLANÇOSU

Filistinli kaynaklara göre, Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı yerleşimciler Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da en az 1.103 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 11 bin kişiyi yaraladı, 21 bin kişiyi gözaltına aldı.

ULUSLARARASI ADALET DİVANI KARARI

Uluslararası Adalet Divanı, geçen temmuz ayında verdiği kararla İsrail’in Filistin topraklarını işgalini hukuka aykırı ilan etti. Kararda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki tüm İsrail yerleşimlerinin boşaltılması talep edildi. İsrail yönetimi karara rağmen sahadaki politikalarını sürdürdü.

