İzmir’de Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi çevresindeki heyelan riski yeniden gün yüzüne çıktı. Bölgede 2013 yılında başlayan toprak kaymaları sonrasında yollar çöktü, zemin kaydı, evler yıkıldı. Bölge için acil önlem alınması yönünde çağrı yapıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yer alan Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi çevresinde, etkili olan toprak kaymaları zamanla hızlandı.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

2013 yılında başlayan toprak kaymaları yeraltı sularının etkisiyle Cumhuriyet ile Harmandalı mahallelerinde devasa yarıklar oluşturdu, yollar parçalandı, zeminde metrelerce kayma yaşandı. Bölgede bulunan evler kademeli olarak tahliye edildi.

Heyelanın kucağındaki mahalle! Evler yıkıldı, yollar parçalandı, zemin kaydı

“DAĞLAR KAYIYOR YOLLAR ÇÖKÜYOR”

Heyelan riski altındaki bölgede atık dökümünün durdurulması yönündeki uyarılara rağmen tahribatın engellenmemesi sonrasında vatandaşlar, önlem alınması için çağrı yaptı.

"14 EV YIKILDI"

Bölgedeki tahribatın ulaştığı boyuta dikkat çeken Cumhuriyet Mahallesi eski Muhtarı Dursun Ali Kazar, "Bugün dağlar kayıyor, evler yıkılıyor ve yollar çöküyor. Gördüğünüz gibi yolun güzergahı bile değişmiş durumda. Bölgede 14 tane ev yıkıldı ve tam bin 800 mağduriyet oluştu" dedi.

“ACI ÖRNEKLER VAR”

Kazar, bölgedeki binaların zemin etüt çalışmaları yapılarak ruhsatlı inşa edildiğini hatırlatarak “1993 yılındaki Ümraniye ve Erzincan felaketleri gibi acı örnekler var. Bunların tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Görevlilerin bu noktada ihmali olanları tespit etmesi gerekiyor. Sadece bugünkü yönetim değil, sürecin başından bugüne kadar görev alan herkes sorumludur" dedi.

“KİMSE GÖRMÜYOR”

Kazar, "Harmandalı söz konusu olunca kimse çıkmıyor, görmüyor ve duymazlıktan geliyor. Yıllardan beri tek başıma mücadele veriyorum. Sadece şu yola bakarsanız bile 10-20 metre kaydığını görürsünüz" diyerek bilim insanlarının Harmandalı konusunda sessiz kaldığını öne sürdü.

