ABD'nin başkenti Washington'da yaklaşan kar fırtınası nedeniyle 'acil durum' ilan etti. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve araçlarını acil durum rotalarından uzak tutmaları konusunda uyardı.

ABD'nin doğu yakasında bu hafta sonu etkili olması beklenen kar fırtınası nedeniyle başkent Washington'da 'acil durum' ilan edildi.

"MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, şiddetli kar ve buzlanmaya karşı gerekli önlemlerin alındığını belirterek, vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve araçlarını acil durum rotalarından uzak tutmaları çağrısında bulundu.

3 BİN KİLOMETRELİK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

ABD’nin doğu yakasında yaşayan nüfusun üçte ikisi, hafta sonu boyunca aşırı soğuk ve yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalacak. Meteoroloji raporlarına göre fırtına, Texas’tan New England’a kadar yaklaşık 3 bin kilometrelik bir bölgede etkili olacak.

Yetkililer, bu süreçte güvenliğin öncelikli olduğunu ve vatandaşların hava koşullarına göre hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası