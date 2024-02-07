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    • Karabağ’da 30 yıl sonra yeniden sandık kuruluyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Karabağ’da 30 yıl sonra yeniden sandık kuruluyor
    Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Seçimi, Karabağ Zaferi, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Azerbaycan’da bugün halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile beraber toplam yedi adayın bulunduğu cumhurbaşkanlığı yarışı için Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da da 30 yıl sonra yeniden sandık kuruluyor.

    MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ

    Azerbaycan’da bugün yapılacak cumhurbaşkanı seçimii için halk sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dâhil yedi aday yarışıyor. 6 bin 300’den fazla sandıkta yaklaşık 6,5 milyon seçmen oy kullanacak. Azerbaycan vatandaşları için 37 ülkede de 49 sandık kuruldu.

    30 YIL SONRA BİR İLK

    17 ay öne çekilen seçimin en önemli özeliği Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelere de sandık kuruluyor olması. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk defa Azerbaycan’ın bütün topraklarında cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

    KARABAĞ'DA 22 BİNDEN FAZLA SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİDECEK

    Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’da, Ermenilerin başkent olarak kullandığı Hankendi’de, Hocalı’da, Hocavend’de, Ağdere’de, Ağdam’da, Cebrayıl’da, Fuzuli’de, Zengilan’da, Gubadlı’da, Laçın’da ve Kelbecer’de 22 binden fazla Azerbaycanlı oy verecek.

    "44 GÜNLÜK VATAN SAVAŞININ DEVAMI NİTELİĞİNDE"

    Sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Seçimin önemini gazetemize anlatan Cumhurbaşkanlığına bağlı Uluslararası İlişkiler Analizler Merkezi Şube Müdürü Dr. Cavid Veliyev “Karabağ zaferinin sonrasında burada insanların yüzleri gülmeye başladı. Daha renkli giyinmeye başladılar. Bu dönüşüm sandığa gitme sayısını olumlu etkileyecek. Bu seçim 44 günlük vatan savaşının devamı niteliğinde” dedi.

    Karabağ’da 30 yıl sonra yeniden sandık kuruluyor

    "BU SEÇİM TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ SEÇİMLERDEN BİRİ"

    Karabağ zaferi ile Azerbaycan’ın bütün gündeminin değiştiğini vurgulayan Veliyev şöyle devam etti: Diğer altı adayın vaatleri Karabağ zaferi ile ilgiliydi. İlham Aliyev zaten bunu gerçekleştirdi. Yıllardır hayalini kurduğumuz hedeflerimize ulaştık. Azerbaycan’ın yeni hedeflere ihtiyacı var. İşte bu yüzden bu seçim tarihimizin en önemli seçimlerden birisi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AzerbaycanCumhurbaşkanı SeçimiKarabağ Zaferi
    Haberler > Dünya > Karabağ’da 30 yıl sonra yeniden sandık kuruluyor
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