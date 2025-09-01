Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Karar resmen yürürlüğe girdi: Ortaokullarda cep telefonu yasaklandı! Fransa'da eğitimde yeni dönem

Karar resmen yürürlüğe girdi: Ortaokullarda cep telefonu yasaklandı! Fransa'da eğitimde yeni dönem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karar resmen yürürlüğe girdi: Ortaokullarda cep telefonu yasaklandı! Fransa&#039;da eğitimde yeni dönem
Eğitim, Fransa, Ortaokul, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fransa'da ortaokullarda cep telefonu yasağının yürürlüğe girmesiyle, 2018’den bu yana ilkokullarda uygulanan yasak, artık ortaokullarda da çok daha sıkı ve yaptırımlarla desteklenmiş olacak.

Fransa'da yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte cep telefonları ortaokullarda tamamen yasaklandı.

Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, ekranların gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, zihinsel sağlık meselesidir, etkilerini kimse inkâr edemez" dedi.

Geçtiğimiz yıl, 100 kadar okulda denenen "telefon molada" uygulaması, 2025-2026 eğitim yılı itibarıyla tüm devlet ortaokullarına kademeli olarak yaygınlaştırılıyor. Öğrenciler, ders saatleri boyunca telefonlarını dolaplara, kutulara veya özel kilitli poşetlere bırakacak.

Karar resmen yürürlüğe girdi: Ortaokullarda cep telefonu yasaklandı! Fransa'da eğitimde yeni dönem - 1. Resim

LİSELERDE YASAK DEĞİL

Fransa’da telefon yasağı ilk kez 2018’de yürürlüğe girmiş ve ilkokullarda kesin bir şekilde uygulanmaya başlanmıştı. Ortaokullarda telefon kullanımı yasaklanmıştı ancak çoğu zaman ciddi şekilde ihlal edilmiş ve etkili bir şekilde hayata geçirilemedi. O dönemde düzenleme, cihazların kapalı tutulması ve çantada taşınmasına izin veriyordu.

Yeni düzenleme ise, ortaokullarda söz konusu denetimi çok daha sıkı hale getirmeyi amaçlıyor. Yasak yalnızca cep telefonlarıyla sınırlı kalmayacak. Tabletler ve akıllı saatler de yasak kapsamına alındı. Yasak yalnızca okul saatleriyle sınırlı olmayacak, spor faaliyetleri ve okul gezileri gibi kurum dışında yapılan etkinliklerde de geçerli olacak.

Sağlık sorunları bulunan öğrenciler içinse istisnalar tanınıyor. Örneğin diyabetli bir öğrenci, kan şekeri ölçüm cihazıyla bağlantılı telefonunu kullanabilecek.

Liselerde ise yasak zorunlu değil ve her okul kendi iç tüzüğüne göre karar veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gurbetçi sezonunda rekor! Sınır kapılarından geçen yolcu sayısı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump, Hindistan’ı Rusya’ya kaymakla suçladı: Vergi teklifini reddetti! - DünyaTrump, Hindistan’ın vergi teklifini reddetti!ABD-Venezuela hattında savaş çanları! “Ayak basarsanız savaş çıkar!” - Dünya"Ayak basmaya cesaret ederseniz savaşırız”ŞİÖ’de restleşme: Hindistan Azerbaycan’ı engelledi, Pakistan Ermenistan’ı veto etti! - DünyaHindistan Azerbaycan’ın önünü kesti, Pakistan masayı devirdiİsrail kabinesinde büyük çatlak: Ordu ve bakanlar birbirine girdi - Dünyaİsrail kabinesinde büyük çatlak!Rumlardan Türkiye’ye terör örgütü EOKA tehdidi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdiler - DünyaRumlardan Türkiye’ye EOKA tehdidi!Endonezya'da kalkıştan 8 dakika sonra kuleyle bağlantı kesildi! Arama kurtarma ekipleri bölgede - DünyaKalkıştan 8 dakika sonra bağlantı kesildi! Ekipler bölgede
Sonraki Haber Yükleniyor...