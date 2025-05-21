Karar yürürlükte! Kamyon şoförlerine İngilizce zorunluluğu getirildi

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Donald Trump'ın ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren kararnamesine ilişkin yönergeyi yürürlüğe koyacak emre imza attı.

"ÖNCE AMERİKA DEMEK, ÖNCE GÜVENLİK DEMEKTİR"

ABD Ulaştırma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bakan Duffy'nin, Trump'ın İngilizce bilmeyen ticari kamyon şoförlerinin görevden alınmasını öngören kararnamesine ilişkin emri imzaladığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önce Amerika demek, önce güvenlik demektir. Amerikalılar, trafik işaretlerimizi anlayıp yorumlayabilen kamyon şoförleriyle aynı yollarda olduklarında çok daha güvendedir."

'SERT DURUŞUNUN DEVAMI'

Öte yandan, Trump yönetiminin söz konusu hamlesi, bu yeni uygulamanın farklı etnik kökenlere sahip kişilere karşı "misilleme ya da ayrımcılık" amaçlı kullanılabileceğine yönelik endişelere neden oldu.

Nisanda imzalanan bu kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti.

Öte yandan Başkan Trump yönetiminin bu adımları, kamu düzeni ve göçmenlik politikaları konusundaki sert duruşunun bir devamı olarak değerlendiriliyor.